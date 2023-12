Nenaden konec subvencij za električne avtomobile

V nadaljevanju preberite:

V Nemčiji so prejšnji teden zaradi proračunskih težav s takojšnjo veljavnostjo ukinili subvencije za električne avtomobile in povzročili negodovanje v avtomobilski branži. Le malo pred tem je spremenjeni sistem tovrstne podpore uvedla Francija. Ta ima obenem bolj socialno noto, po drugi strani pa ni več na voljo za večino električnih avtomobilov, ki so izdelani na Kitajskem.

Zadeva v Nemčiji ni prav enostavna, saj je doslej veljala za državo, kjer za razliko od manj bogatih trgov tovrstne spremembe ponavadi napovedo precej časa vnaprej, in tudi, kako se bodo sčasoma spreminjale. Tokrat se je zgodilo prav nasprotno, ukinitev je bila nenadna, s skoraj takojšnjim začetkom veljave. Nemčija je sicer največji avtomobilski trg v Evropi, tudi za električne avtomobile: po podatkih analitične družbe Schmidt Automotive Research je bil letos do novembra vsak četrti električni avtomobil v zahodni Evropi registriran v Nemčiji, ki ima konkretno kar 27-odstotni tržni delež.

Sicer so bile v Nemčiji od letošnje jeseni subvencije na voljo le še za fizične osebe, k prispevku države so nekaj dodali še proizvajalci. Ti zdaj zadevo poskušajo blažiti, mnogi so napovedali, da bodo vsaj še kakšen mesec ali dva sami nadomeščali državni izpad.

Kaj se obeta v letu 2024? Koliko se bo v primeru odsotnosti subvencij zmanjšala prodaja? Kaj to pomeni za slovenske dobavitelje?