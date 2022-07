Neverjetni zaslužki evropskih energetskih velikanov

V nadaljevanju preberite:

Avstrijski OMV, španski Repsol, francoski TotalEnergies in nizozemski Shell so do skrajnosti izkoristili negotove razmere zaradi vojne v Ukrajini in v drugem četrtletju skovali neverjetne dobičke, je razvidno iz četrtletnih rezultatov energetskih velikanov. Večino dobičkov so, kljub nadzoru cen v nekaterih državah, ustvarili na račun evropskih kupcev.