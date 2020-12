Neymar & Co bodo prodajali belo tehniko

Gorenje stari znanec francoskega nogometa

»Eno izmed vodilnih evropskih podjetij na področju gospodinjskih aparatov Gorenje je sklenilo globalno partnerstvo z enim najbolj priznanih nogometnih klubov na svetu Paris Saint-Germainom (PSG). Podjetje s 70-letno tradicijo se je leta 2018 priključilo kitajski multinacionalki Hisense International, ki je ena od vodilnih svetovnih proizvajalcev potrošniške elektronike in gospodinjskih aparatov,« so sporočili iz Gorenja. V vrstah PSG igra, eden najboljših nogometnih igralcev na svetu.Gorenje ima dolgo tradicijo vlaganja v francoski šport. Spomnimo, Gorenje je bil od 2003 sponzor nogometnega kulba OGC Nica, leta 2007 pa so sponzorirali francoski ligaški pokal Coupe de la Ligue. Koliko vlagajo v PSG, v Gorenju ne razkrivajo niti ni jasno, ali je del partnerstva blagovna znamka Hiesense ali Gorenje. Neodvisno od francoskega tržišča Gorenje sponzorira rokomet in smučarske skoke.»Globalno partnerstvo z nogometnim klubom Paris Saint-Germain naznanja začetek novega poglavja športnih sponzorstev za Gorenje. Združila se bosta kraljestvo vrhunskih kuhinjskih aparatov in svet nogometne poezije,« so sporočili iz Gorenja.