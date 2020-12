Nižje subvencije za električne avtomobile

Stroka ugotavlja, da spodbude niso stabilne in da Slovenija ne bo dosegla ciljnega števila električnih vozil. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Ekosklad je v najnovejših javnih pozivih za subvencije občanom in podjetjem te z dosedanjih 6000 znižal na 4500 evrov, hkrati pa so uvedli še nekatere spremembe.Kot so zapisali na svoji spletni strani, je razlog za to spremembo v naraščanju obsega spodbud za ta ukrep v zadnjih letih, saj se število spodbujenih vozil vsako leto tako rekoč podvoji, na drugi strani pa da se cene električnih vozil znižujejo. Medtem ko je bilo doslej mogoče dobiti subvencijo za električni avtomobil v znesku 6000 evrov, ta po novem znaša 4500 evrov. To je drugo letošnje zmanjšanje, v marcu so namreč prejšnji znesek 7500 evrov zmanjšali na 6000 in takrat tudi povsem ukinili dotedanjo spodbudo za priključne hibride.Pomembnih je še nekaj sprememb, saj je po novem mogoče dobiti subvencijo za električni avtomobil, ki stane največ 65.000 evrov, ne pa za dražjega. Prav tako velja, da je subvencija omejena na največ 20 odstotkov vrednosti vozila, kar je mogoče razumeti, da je še nekaj nižja kot 4500 evrov pri kakem najcenejšem električnem modelu.Kot navajajo v Ekoskladu, je pomembna sprememba pri javnem pozivu za pravne osebe tudi ta, da jim bodo spodbude po novem dodeljene po pravilu de minimis pomoči, in ne več po pravilih državne pomoči. Med drugim to pomeni, da se pomoči te vrste seštevajo (razen pomoči zaradi covida-19) in podjetje v zadnjih treh proračunskih letih ne sme prejeti več kot 200.000 evrov take pomoči.Po podatkih sekcije za osebna motorna vozila pri TZS je bilo sicer letos do vključno novembra na novo registriranih 1400 električnih avtomobilov, kar je bilo precej več kot v istem razdobju lani (676), njihov tržni delež pa se je z 0,9 dvignil na 2,4 odstotka.