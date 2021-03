NLB bo preventivno začasno zaprla tri poslovalnice

NLB bo v času zaprtja gospodarstva in javnega življenja od 1. do vključno 11. aprila iz preventivnih zdravstvenih razlogov zaprla svoje poslovalnice v UKC, Ikei in E.Leclercu, druge poslovalnice pa bodo delovale po rednem urniku. Do nadaljnjega bo zaradi preventivnih zdravstvenih razlogov zaprta tudi poslovalnica v Litiji, stranke pa bodo preusmerjene v NLB Poslovalnico Zagorje, so sporočili iz banke.



Zaradi omejitev pri prehajanju regij v tem času začasno ne bo poslovala NLB mobilna poslovalnica Bank&Go. V NLB sicer strankam zaradi zaostrenih zdravstvenih okoliščin svetujejo, da poslovalnico obiščejo le, ko je to res nujno, in jih prosijo, da takrat upoštevajo preventivne ukrepe in napotke. Sicer pa strankam priporočajo, da za poslovanje z banko uporabijo sodobne, digitalne načine.

