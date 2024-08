NLB pridobila vsa dovoljenja za prevzem Summit Leasinga

Nova ljubljanska banka (NLB) je pridobila vsa zahtevana regulatorna dovoljenja relevantnih organov nadzora v zvezi z zaključkom transakcije, predvidene s kupoprodajno pogodbo za pridobitev sto-odstotnega deleža v družbi SLS HOLDCO, matični družbi Summit Leasing Slovenija in njenih hčerinskih družb iz skladov, ki jih upravljajo podružnice družbe Apollo Global Management Inc in Evropska banka za obnovo in razvoj, so sporočili iz NLB.

Potem ko je NLB pridobila soglasje hrvaške Agencije za nadzor finančnih storitev in slovenske Agencije za varstvo konkurence, je zeleno luč za zaključek transakcije prižgala tudi Evropska centralna banka.

Transakcija bo predvidoma zaključena sredi septembra, pripojitev obeh hčerinskih družb NLB Lease&Go in Summit Leasing pa predvidoma v drugem četrtletju leta 2025.