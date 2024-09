NLB se je uradno vrnila na hrvaški trg

Po prejemu vseh regulatornih soglasij na začetku avgusta je NLB danes uspešno zaključila transakcijo in postala edina delničarka v družbi SLS Holdco, holdinška družba, matični družbi Summit Leasing Slovenija in njenih hčerinskih družb, med katerimi je tudi hrvaški Mobil Leasing, d. o. o. NLB bo tako postala vodilna ponudnica lizing storitev na slovenskem trgu. Poleg tega bo po skoraj treh desetletjih znova vstopila tudi na trg ene od najpomembnejših slovenskih gospodarskih partneric – Republike Hrvaške, so sporočili iz NLB.

»Zaključek transakcije je še en korak v preobrazbi NLB Skupine v enega od regionalnih prvakov. Še toliko pomembnejši pa je, ker z njim NLB po skoraj 30 letih znova vstopa na hrvaški trg in tako postaja edina finančna institucija iz regije, ki ponuja vsaj eno obliko financiranja na vseh trgih nekdanje skupne države, ki še danes ostajajo med najpomembnejšimi trgovinskimi in poslovnimi partnerji,« je poudaril predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Po zaključku transakcije bosta v upravo Summit Leasinga dodatno imenovana dva nova člana, in sicer Marko Jerič in Claus Peter Müller, izkušena menedžerja, ki prihajata iz NLB Skupine.

Lizing vse pomembnejša dejavnost NLB Skupine

Storitve lizinga dobro naslavljajo potrebe strank, zato se je NLB Skupina odločila za postopno širitev te dejavnosti: najprej z vstopom na slovenski trg z NLB Lease&Go spomladi 2020 in nato z dvema novima lizing družbama, ustanovljenima leta 2022 v Severni Makedoniji in v Srbiji. Z novim pomembnim korakom pa NLB Skupina vstopa tudi na hrvaški lizinški trg.

Brez sprememb v rednem poslovanju strank

NLB Lease&Go, Summit Leasing in hčerinska družba na Hrvaškem Mobil Leasing bodo do združitve NLB Lease&Go in Summit Leasinga, predvidoma v drugem četrtletju 2025, delovale kot samostojne družbe; Mobil Leasing pa bo tudi v prihodnje deloval kot ločena družba na hrvaškem trgu. Sprememb v vsakodnevnem poslovanju strank torej ne bo.