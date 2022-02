NLB Skupina lani z rekordnim dobičkom

NLB Skupina je lani po še nerevidiranh podatkih ustvarila dobiček v višini 236,4 milijona evrov, kar je, kot so sporočili iz banke, precejšnja rast v primerjavi z letom poprej, brez upoštevanja učinkov nakupa Komercijalne Banke, Beograd.

Skupina je lani 2021 zabeležila 9-odstotno rast kreditov in presegla napovedi. Krediti prebivalstvu so po vsej Skupini zabeležili dvomestne številke rasti (12 oz.13 odstotkov brez vpliva prodaje Komercijalne Banke, Banja Luka), predvsem po zaslugi velike rasti stanovanjskih kreditov v Sloveniji in povpraševanja po potrošniških kreditih na strateških tujih trgih.

Depoziti so se na ravni skupine lani povečali za 1.243,6 milijona evrov. Depoziti prebivalstva so se povečali le za 5 odstotkov, kar kaže, da so varčevalci del svojih prihrankov prenesli v alternativne naložbe (npr. vzajemne sklade in produkte bančnega zavarovalništva).

Skupina je lani zaključila združitev dveh bank v Črni gori (NLB Banke Podgorica in KB Podgorica), ob tem pa je tudi prodala KB Banja Luka. Z izterjave starih slabih posojil, so sprostili rezervacije in oslabitev za kreditno tveganje v neto znesku 35,8 milijona evrov, hkrati pa so oblikovali za 27,1 milijonov evrov drugih oslabitev in rezervacij, od tega 14,8 milijonov evrov za stroške prestrukturiranja kadrov v Srbiji, ostalo pa večinoma za tožbe v Srbiji.

»Rezultati poslovanja NLB Skupine v 2021 kažejo, da puščamo epidemijo daleč za sabo ter da, kar je še bolj pomembno, iz nje prihajamo močnejši kot kdaj koli,« je objavo nerevidiranih poslovnih rezultatov za leto 2021 pospremil predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

V banki napovedujejo, da bodo še naprej sledila svojim strateškim ciljem, osredotočali pa se bodo predvsem na intenzivno digitalizacijo in zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje, kot tudi na trajnostno poslovanje in razvoj, z izplačilom dividend pa želijo upravičiti tudi pričakovanja svojih deležnikov.