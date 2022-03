Nov lastnik Trima iz Trebnja je belgijski Recticel

Trimo je bil od leta 2016 v lasti belgijskega podjetja Innova Capital. Danes je podjetje sklenilo zavezujočo pogodbo z belgijsko družbo Recticel o prodaji 100-odstotnega deleža v Trimu, so sporočili iz Innova Capital.

Nov lastnik Trima se predstavlja kot mednarodni ponudnik rešitev iz polimerne spojine poliuretan. Podjetje v tem smislu ponuja posebno oblikovane pene, ki delujejo kot zvočni izolator, tesnilo, filter, nosilec, zaščita ali podpora. Ob zapisanem, Belgijci primarno delujejo še na področju toplotnih izolacij stavb. Kot pojasnjujejo, lahko rešitve uporabijo neposredno pri pri gradnji ali prenovi. Recticel se se ukvarja tudi z oblikovanjem in proizvodnjo vzmetnic pod blagovno znamko Beka, Lattoflex, Literie Bultex, Schlaraffia, Semballa, Superba in Swissflex.

S prihodom Recticela je v vodo padel prevzem trebanjskega Trima s strani irske družbe Kingspan. Spomnimo, da je irska družba Kingspan v avgusta 2020 že potrdila nakup Trima, za tem pa je Evropska komisija uvedla poglobljeno preiskavo. Pri komisiji so namreč izrazili zaskrbljenost, da bi prevzem v številnih državah članicah in Veliki Britaniji zmanjšal konkurenco na trgu. Kingspan in Trimo bi bila skupaj daleč največji akter v Evropi.

Trimo ustvarja rešitve za ovoje stavb, vključno z ognjevarnimi strehami in fasadami ter kovinskimi modularnimi enotami za poslovne objekte. FOTO: Uroš Hočevar

Zaključek posla v tretjem četrtletju

Glede na nov prevzem Trima je evropska komisija ugotovila, da bi prevzem negativno vplival na konkurenco. Trimo je od leta 2016, ko jih je prevzel Innova Capital, povečal tržni delež v Evropi in postal drugi največji tržni igralec v svoji panogi; prvi je ravno Kingspan.

Pri Innova Capital razlagajo, da vrednost transakcije znaša 164 milijonov evrov, kar je »še en uspešen poslovni projekt za Innovo, saj prinaša več kot 4,5-kratno donosnost naložbe«. Zaključek posla je še vedno v teku in bo predvidoma izveden letos v tretjem četrtletju.

Božo Černila. FOTO: Arhiv podjetja

Naslednja faza rasti

»To je bilo razburljivo in uspešno potovanje z Innovo. Sodelovanje z lastniki je prineslo odlične izkušnje, saj razumejo naš posel in podpirajo pravilne vodstvene odločitve za podjetje. Trimo je danes v odlični formi, pripravljen za naslednjo fazo rasti. Skupina Recticel je kot strateški lastnik za nas odlično poslovno vozlišče, zato smo zelo veseli, da vstopamo v njihovo družino. S svojo močno prisotnostjo na trgu izolacij in skupaj s Trimovim strokovnim znanjem, bosta obe podjetji pomembno pridobili in postali veliko močnejši«, pravi Božo Černila, predsednik uprave Trima.

Danes Trimo deluje v 60 državah po svetu. Prodajno mrežo imajo vzpostavljeno v 27 državah, proizvodne zmogljivosti pa so v Sloveniji in Srbiji. Podjetje iz Trebnja je v letu 2021 zaposloval približno 480 ljudi in ustvaril 138,4 milijona evrov čiste prodaje.