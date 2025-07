Fantje na igrišču Zala Springs za skok v evropsko divizijo 1

Slovenske reprezentance v golfu so po zaključnih pripravah za ekipno evropsko prvenstvo že odpotovale na prizorišči tekmovanj, turnirji so na sporedu do sobote. Fantje, člani in mladinci, so se podali na Madžarsko, dekleta bodo v članski konkurenci tekmovala na igrišču Chantilly v Franciji.

Članska in mladinska ekipa bosta tekmovali na igrišču Zala Springs na Madžarskem. Elitno zasedbo, ki jo vodi Uroš Gregorič, bodo pri vzhodnih sosedih v bližini Blatnega jezera zastopali Tomi Bezenšek (Racman GK), Luka in Žiga Strašek (GK Arboretum), Leon Car (Racman GK), Timon Svetek Zgonec in Kristjan Vojteh Burkelca (oba GK Trnovo). Dodatna prednost za slovenske reprezentante je tudi to, da zelo dobro poznajo igrišče, ki ga je zasnoval Robert Trent Jones, eden najbolj priznanih dizajnerjev golf terenov na svetu. Tam so namreč odigrali že mnogo turnirjev.

Člani bodo na Madžarskem igrali za preboj v divizijo 1 evropskega golfa. Z leve: trener Uroš Gregorič, Timon Svetek Zgonec, Tomi Bezenšek, Kristjan Vojteh Burkelca in Leon Car. FOTO: GZS

Car in Svetek Zgonc sta novinca v članski ekipi, saj sta še lani tekmovala za mladinsko selekcijo. Povratnik v elitno vrsto je Vojteh Burkelca, ki ima za sabo uspešno sezono v ZDA, kjer študira.

FOTO: GZS

»Članska ekipa ima tokrat lepo možnost za napredovanje v divizijo 1 evropskega golfa, tako da je to zastavljeno tudi kot glavni cilj. Trije igralci imajo dobro sezono, pričakovanja so povsem realna,« napoveduje Matjaž Car, vodja mladinske vrste, ki je na Madžarskem ne bo vodil zaradi družinskih obveznosti.

Trener mladinske vrste Matej Dolenc in njegovi varovanci Jan Luka Šamec, Tine Mršek Lah, Blaž Pauletič, Leon Vidic, Mark Matičič in Tilen Nahtigal. FOTO: GZS

Tako bo njegova zamenjava Matej Dolenc, v njegovi ekipi so Jan Luka Šamec, Tine Mršek Lah (oba GK Ptuj), Blaž Pauletič (GK Bled), Leon Vidic (GK Grad Otočec), Mark Matičič in Tilen Nahtigal (oba GK Arboretum).

»V mladinski ekipi so trije novinci, trije fantje pa že imajo izkušnje z evropskih prvenstev. V prvi vrsti bodo mlajši nabirali izkušnje na tej ravni tekmovanja, zato rezultat ni v ospredju,« pravi Car.

FOTO: GZS

Dekleta vodi Aleš Gregorič, tokrat računa na Barbaro Car, Nežo Šiftar, Taro Stjepanović (vse Racman GK), Evo Kiri Fevžer, Zalo Jesih (obe GK Arboretum) in Mijo Lavrih (GK Grad Otočec).

»Dekleta ciljajo na uvrstitev med najboljših 16 reprezentanc. To jim lahko uspe po prvih dveh dneh seštevne igre. Imamo kompaktno ekipo, tri igralke so stabilne v igri, Neža, Barbara in Eva Kiri. Menim, da lahko prijetno preseneti tudi mlada, komaj 15-letna Tara, ki napreduje z velikimi koraki,« je še razkril Matjaž Car.

Dekleta vodi Aleš Gregorič, tokrat računa na Barbaro Car (manjka na fotografiji) ter (z leve) Taro Stjepanović, Mijo Lavrih, Zalo Jesih, Evo Kiri Fevžer in Nežo Šiftar. FOTO: GZS

Zanimivo bo videti, kako se bosta s francoskim izzivom spopadli najbolj izkušeni igralki Neža Šiftar in Barbara Car. Prva je letos zaključila študij v ZDA, tokrat bo verjetno še zadnjič igrala za amatersko reprezentanco, saj ima v načrtu preizkušnje na poklicni sceni. Car ima za sabo prvo leto študija onstran luže in prihaja obogatena z znanjem in izkušnjami. Obe sta junija testirali formo na najmočnejšem amaterskem turnirju na svetu R&A na Škotskem. Barbara je bila blizu uvrstitve v rez, Neža je bila skromnejša. Zdaj sledi povsem novo poglavje na ekipnem tekmovanju, kjer je pogosto odločilen tudi ekipni duh.