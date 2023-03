Nova uprava naj bi pospešila gradnjo drugega tira

V nadaljevanju preberite:

Nadzorniki so nepričakovano razrešili generalnega direktorja družbe 2TDK Pavleta Hevko in direktorja Boža Emeršiča ter na njuni mesti imenovali Mateja Oseta in Marka Brezigarja, ki sta včeraj že prevzela posle. Krive naj bi bile zamude in slaba organizacija dela, zaradi česar naj bi bila ogrožena evropska sredstva. Napovedujejo posebno revizijo dosedanjega vodenja projekta. Hkrati je slišati neuradne pomisleke, kako bo odločitev vplivala na dokončanje tira.