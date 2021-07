Novartis s petino višjim dobičkom

V nadaljevanju preberite:

Skupina Novartis, del katere je tudi ljubljanski Lek, je v prvem polletju medletno povečala dobiček za 23 odstotkov, tako da je presegel 4,2 milijarde evrov. Prodajni prihodki so zrasli za sedem odstotkov, na 21,5 milijarde evrov. V nadaljevanju preberite, kako je Novartis prišel do uspeha in katero vlogo pri tem ima Slovenija.