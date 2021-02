Novartis tudi v Sloveniji umika PVC iz ovojnin

Novartis, katerega del je Lek, tudi v Sloveniji umika PVC iz sekundarne in terciarne ovojnine - to sestavljajo materiali, ki niso v neposrednem stiku z zdravilom. To so med drugim folije za zavitke, ležišča, v katera so vstavljene steklenice, ter škatle in pomožni material, potreben za transport zdravil. S tem bodo po besedah vodje zdravja, varnosti in okolja v Novartisu Slovenijapredčasno prispevali k uresničitvi cilja na področju okoljske trajnosti, ki so si ga v Novartisu zastavili sicer do leta 2025.Na pakirni liniji na proizvodni lokaciji na Prevaljah so PVC že odstranili, njegovo nabavo je prekinila tudi ljubljanska enota Aseptični izdelki, druge enote v Sloveniji - med katerimi je tudi lendavska enota Trdni izdelki, ki je s 26 pakirnimi linijami največja in Novartisova strateška proizvodna lokacija za pakiranje trdnih oblik zdravil, generičnega in inovativnega portfelja - ga v ta namen ne uporabljajo. V Novartisu iščejo nadomestne rešitve tudi za PVC v primarni ovojnini; gre za materiale, ki so v neposrednem stiku z zdravilom.Lek, ki je sicer že trinajstič prejel mednarodni certifikat Program odgovornega ravnanja za skrbno ravnanje in stalne izboljšave pri varovanju zdravja, varnosti pri delu ter varstvu okolja, tudi v pisarniških prostorih opušča plastiko za enkratno uporabo. Do leta 2030 pa v Novartisu, kot so sporočili, načrtujejo, da bodo dosegli plastično nevtralnost in s tem enako količino plastične embalaže kot jo uporabijo tudi reciklirali. V tem obdobju bodo tudi certificirali materiale, pridobljene iz trajnostnih virov, s katerimi bodo nadomestiti nekatere obstoječe.Proces zamenjave PVC v sekundarni in terciarni ovojnini za celoten Novartis iz Slovenije vodiiz Globalnega pakiranja, ki poudarja, da Novartisovi strokovnjaki v Sloveniji dejavno sodelujejo pri razvoju notranjih standardov, ki narekujejo, da mora ovojnina poleg izpolnjevanja vseh regulatornih zahtev povzročiti čim manj odpadkov, poraba energije za njeno izdelavo pa mora biti čim nižja.