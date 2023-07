Nove priložnosti za slovenska podjetja v tujini

Slovenska podjetja se lahko konec poletja in jeseni predstavite južnokorejskim podjetjem, francoskemu, tehnološko vodilnemu podjetju Thales na največjem sejmu informacijsko-komunikacijske tehnologije GITEX Global 2023 in navežete stike s številnimi tujimi podjetji na dogodku SEE MEET. Dogodke organizira javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju s partnerji.

Spoznajte podjetja iz Južne Koreje

30. avgusta 2023 bo v vzhodni Sloveniji Slovensko-korejski poslovni forum in srečanje s korejskimi podjetji.

Južna Koreja je četrto največje gospodarstvo v Aziji in največja proizvajalka polprevodnikov. Proizvodni sektor v državi je močno razvit in izvozno usmerjen, v njem pa poleg polprevodnikov prevladujejo proizvodnja vozil in petrokemičnih izdelkov, tekstilna industrija, jeklarstvo, ladjedelništvo in proizvodnja elektronskih izdelkov. Za tuje izvoznike je največ poslovnih priložnosti v kemični industriji, na trgu kozmetike, na področju umetne inteligence in pametnih tovarn.

Slovenska podjetja lahko do 23. julija 2023 izrazite svoj interes za poslovno sodelovanje in posredujete informacijo o južnokorejskih podjetjih, s katerimi bi se želela sestati. Korejska gospodarska zbornica, s katero agencija SPIRIT organizira dogodek, bo skušala zagotoviti udeležbo in srečanja z ustreznimi južnokorejskimi podjetji.

Gospodarska delegacija v Južni Koreji, www.spiritslovenia.si.

Postanite poslovni partner podjetja Thales

Thales je globalno tehnološko vodilno podjetje z več kot 77.000 zaposlenimi na petih celinah in zagotavlja rešitve s področij obrambe in varnosti, aeronavtike in vesolja, digitalne identitete in varnosti ter prometa. Aktivno vlagajo tudi v digitalne inovacije – masovne podatke, umetno inteligenco, povezljivost, kibernetsko varnost in kvantno tehnologijo.

Zainteresirana slovenska podjetja s področij vesoljske, aeronavtične, obrambne in varnostne industrije ter digitalne identitete ste vabljena k udeležbi B2B-srečanj s predstavniki in nabavnimi odločevalci podjetja Thales, kjer boste lahko predstavili izdelke, storitve in rešitve.

Srečanja bodo 19. septembra 2023 v Ljubljani, prijave sprejemajo do 31. julija 2023.

Najnovejši trendi v IKT na GITEX Global 2023

K sodelovanju v gospodarski delegaciji in predstavitvi v okviru skupinskega razstavnega prostora na sejmu GITEX Global 2023, ki bo od 16. do 20. oktobra 2023 v Dubaju, ste vabljena podjetja, ki se ukvarjate z razvojem IKT-rešitev, predvsem na področju podatkovne znanosti in umetne inteligence ter novih digitalnih tehnologij in rešitev.

Prijavite se lahko do 16. avgusta 2023.

GITEX 2023 je največji svetovni tehnološki sejem ter združuje najnaprednejše ponudnike digitalnih rešitev in IKT-inovacij. S 5000 razstavljavci iz različnih industrijskih sektorjev ponuja odlično priložnost za mreženje in povezovanje z najpomembnejšimi igralci na tehnološkem trgu, pridobivanje novih poslovnih priložnosti, izmenjavo idej in odkrivanje najnovejših trendov na področju IKT. Na sejmu bodo izpostavljena ključna digitalna področja četrte industrijske revolucije, kot so tehnologije umetne inteligence in velepodatkov, kibernetska varnost, veriženja blokov, mobilne tehnologije in omrežja 5G, robotika ipd.

Sejem GITEX, www.gitex.com

SEE MEET Slovenia 2023

Slovenska podjetja so vabljena k udeležbi mednarodnega foruma SEE MEET Slovenia 2023, ki bo 25. in 26. oktobra 2023 v Mariboru. Forum ponuja edinstveno priložnost za pridobivanje novih poslovnih stikov in partnerstev za mala in srednje velika podjetja. Osrednja tema letošnjega dogodka je GREEN&DIGITAL, ki zajema vse panoge, zato so na prireditvi dobrodošla podjetja iz vseh sektorjev. Med dvodnevnim forumom se lahko udeležite vnaprej dogovorjenih B2B-sestankov, tematskih predavanj, zanimivih okroglih miz in predstavitev SEEMEET Business Gladiator.

Na forum se lahko prijavite do 23. oktobra 2023.

B2B-srečanja na forumu SEE MEET, www.seemeet.si

»SEEMEET ponuja podjetju res veliko na enem mestu – od poslovnega mreženja do predstavitve različnih poslovnih trendov in dobrih praks uspešnih podjetij.« Dr. Jure Knez, soustanovitelj in direktor podjetja Dewesoft d. o. o.

Več informacij o storitvah javne agencije SPIRIT Slovenija za slovenske izvoznike je na voljo na spletnem portalu www.izvoznookno.si.

