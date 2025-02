Novi igralci, ki še računajo na električni vzpon

Čeprav je bil delež novih kombijev, ki imajo v Evropi električen pogon, lani še manjši kot predlani, nekateri (ne vsi) projekti povsem novih električnih dostavnikov tečejo naprej. Upočasnil se je projekt električnega malega tovornjaka nove znamke Volta, prav tako je omagal ameriški Canoo, nadaljuje pa se evropski projekt Flexis, v katerem sodelujejo trije različni partnerji. Svoj specifični lahki gospodarski program proti tržni uresničitvi vodi južnokorejska Kia.

Najprej torej o tistih, ki so optimistični. Flexis je skupni projekt Renaulta, Volva (tovorna enota) in logističnega podjetja CMA CGM. Mešana družba je bila ustanovljena lani, pred kratkim pa so prikazali proizvodno različico družine treh modelov, ki bodo povsem električni z baterijo v dnu vozila. Tehničnih podatkov še ni, povedali so le, da bo doseg po uradnem ciklu 450 kilometrov, kar se sliši veliko. Nekateri specializirani mediji za električna vozila navajajo, da bodo imeli tako imenovano 800-voltno električno arhitekturo, ki predvsem omogoča ekspresno polnjenje z enosmernim tokom. Je pa to smela trditev, saj imajo to zasnovo za zdaj le prestižni električni avtomobili.

Gre za tako imenovane dostavnike zadnjega kilometra, za prevoz blaga do končnega naslovnika torej. Seveda naj bi bili ti kombiji ne le povsem električni, temveč zelo prilagodljivi, povezljivi itn. Izdelovali jih bodo v Renaultovi tovarni v Sandouvillu v Normandiji, proizvodnja se začne prihodnje leto.

Kia pripravlja novo povsem električno družino različno velikih dostavnikov. FOTO: Kia

Kot navaja Flexis, je logistični sektor že pokazal zanimanje za njihove prihodnje kombije, da so z logističnimi podjetji podpisali deset pisem o nameri, za 15.000 vozil v prihodnjih treh letih. Omenjajo družbe Colis Privé iz Francije, Hived iz Velike Britanije in DB Schenker iz Nemčije. Te naj ne bi bile le potencialne stranke, ampak po besedah ​​Flexisa že v fazi razvoja sodelujejo pri optimizaciji vozil glede na operativne zahteve.

Zanimiv in nekoliko podoben je projekt južnokorejske znamke Kia. Oni so sicer vselej imeli dostavna vozila, a so bili v Evropi in Ameriki uspešni le z avtomobili. Lani pa so na razstavi sodobne elektronike v Las Vegasu napovedali zanimivo novost, novo družino povsem električnih dostavnikov s skupno oznako PBV. To naj bi pomenilo platform beyond vehicle ali platforma pred vozilom. Ti imajo prav tako modularno zasnovo, z dolžinami od 3,2 do 4,6 metra, seveda z različnimi višinami in tudi različno namembnostjo, povsem tovorno ali deloma oziroma celo pretežno potniško. Tudi v tem primeru se govori o sposobnosti superhitrega električnega polnjenja, do 80 odstotkov v 20 minutah. Prvi model te družine naj bi bil pripravljen še letos, prodajati naj bi ga začeli prihodnje leto. Kia s tem projektom meri na vse trge, bodo pa za proizvodnjo nove družine električnih kombijev postavili novo tovarno v Južni Koreji.

Rivianov elektrokombi je najprej nastajal le za Amazon. Zdaj bo dosegljiv tudi drugim kupcem. FOTO: Sandy Huffaker/Reuters

Rivian je zdaj že kar znano zagonsko podjetje iz ZDA, ki se na trgu prebija z električnim poltovornjakom in športnim terencem, že nekaj časa pa za Amazon proizvaja električno dostavno vozilo EDV. To so zdaj v ZDA začeli prodajati tudi drugim naročnikom, videli bomo, ali bodo z njim kdaj prišli tudi na staro celino. Že pred časom so govorili, da razmišljajo o tukajšnji proizvodnji, a je bilo potem vse tiho.

Marsikateremu zagonskemu podjetju na področju vozil z novim pogonom ne gre lahko. Uspelo ni ameriški družbi Canoo, ki je nedavno razglasila stečaj, pri večjih gospodarskih vozilih se podobno mučita Volta in Nikola.