O drugem tiru in e-vinjetah morda tudi upravno sodišče

Gorenjska gradbena družba bi lahko na odločitev Državne revizijske komisije, ki je včeraj zavrnila njihovo pritožbo pri drugem tiru, vložila tožbo na upravno sodišče. Z začetkom tega leta je namreč na odločitve DKOM možen upravni spor. Ta ne more zaustaviti postopkov javnega naročanja in podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. So pa spremembe pravnega varstva v javnem naročanju že pospešile postopke glede drugega tira. V nadaljevanju preberite tudi, kakšne so mnenja glede pravnega varstva v javnem naročanju in kakšne učinke ima leta 2019 spremenjeni sistem pravnega varstva v javnem naročanju.