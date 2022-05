Ob koncu marca BDP medletno večji za skoraj desetino

Bruto domači proizvod se je konec prvega četrtletja na letni ravni povečal za 9,8 odstotka, dodana vrednost pa za 9,3 odstotka, ugotavlja državni statistični urad (Surs) v prvi objavi podatkov o gospodarski rasti, ki že delno vključujejo posledice ruske agresije v Ukrajini.

Po desezoniranih podatkih, ki upoštevajo koledarske učinke, je bila sicer letna rast malo nižja, 9,6-odstotna, v zadnjih treh mesecih lani pa je, za primerjavo, medletna rast znašala 10,5 odstotka. In kateri so bili glavni dejavniki rasti? Domača potrošnja se je v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta povečala za 16,6 odstotka, pri čemer je bila potrošnja gospodinjstev večja za kar petino. Bruto investicije so bile primerjalno večje za 22 odstotkov, obseg gradbeništva je bil večji za kar 16,7 odstotka, za 12,7 odstotka so se povečale investicije v osnovna sredstva, in zaloge, skupaj so k rasti BDP prispevale 2,3 odstotne točke.

Na drugi strani se je že četrto četrtletje zapored uvoz povečal bolj kot izvoz. Uvoz je bil v prvih treh mesecih višji za 15,7, izvoz pa za 7,7 odstotka. Zaradi višje rasti uvoza in neugodnih pogojev menjave je bil prispevek zunanjetrgovinskega presežka k rasti BDP znova negativen, in sicer za 5,6 odstotne točke.

Surs je tokrat podatke o rasti BDP prvič objavil po novem časovnem načrtu, ki skrajšuje obdobje od konca obravnavanega obdobja s 60 na 45 dni.