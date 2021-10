Obupni september

V Evropski uniji je bilo po podatkih panožnega združenja avtomobilske industrije Acea septembra na novo registriranih nekaj man kot 719.000 novih avtomobilov, kar je bilo za 23 odstotkov manj kot v lanskem devetem mesecu.

Nazadovanje je večinoma posledica pomanjkanja novih avtomobilov, ki jih ne morejo izdelati zaradi zaostajanja dobav polprevodnikov. Zaradi tega je imela večina proizvajalcev tudi občasno zaustavljeno proizvodnjo.

Med velikimi trgi je najbolj nazadovala Italija (–33 odstotkov), v Nemčiji je prodaja upadla za četrtino, v Franciji za petino in v Španiji za 16 odstotkov. V Sloveniji, ki sicer zaradi majhnosti na skupni rezultat nima velikega vpliva, je bilo nazadovanje manj izrazito (minus sedem odstotkov).

Na celoletni ravni je v devetih mesecih rezultat še vedno pozitiven (7,5 milijona, +7 odstotkov), k čemur so prispevali predvsem močni meseci v začetku leta.

Če omenimo še proizvajalce, je iz podatkov Acea razvidno, da so septembra konkretne minuse utrpeli skoraj vsi, vključno z največjimi koncerni, kot so Volkswagen, Stellantis in skupina Renault.

Edina izjema v pozitivnem smislu je koncern Hyundai-Kia, ki očitno z dobavami ni imel težav, njihova prodaja je celo malce zrasla.