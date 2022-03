Od kod prihaja vaša elektrika?

Za podjetja najvarnejša, hkrati pa tudi za prihodnost najugodnejša in trajna rešitev je pridobivanje električne energije iz lastne sončne elektrarne.

Ste tudi v vašem podjetju ugotovili, da se je elektrika v zadnjih mesecih močno podražila? Kar se je še pred kratkim zdelo nepredstavljivo, je danes realnost: cene skokovito naraščajo, prihodnost pa je nepredvidljiva. Že če v vašem podjetju ponujate storitve, imajo računi, na primer za ogrevanje in hlajenje poslovnih prostorov, velik vpliv na stroške. Če pa imate lastno proizvodnjo in so vaše potrebe večje, je vpliv stroškov elektrike na vaše celotno poslovanje še toliko pomembnejši, včasih celo usoden.

Sončna elektrarna kot del celo(s)tne rešitve

Poraba električne energije v podjetjih se bo še povečevala, med drugim tudi zaradi večjega števila električnih avtomobilov, ki postajajo tudi pomemben del poslovnih voznih parkov. V sodobnem poslovanju je zato čas za cenovno ugodnejšo, ob tem pa tudi čistejšo, še bolj trajnostno naravnano rešitev, s katero zmanjšate odvisnost od zunanjih sistemov in ponudnikov.

Čas je za lastno sončno elektrarno. Z njo si lahko vaše podjetje samo priskrbi energijo iz obnovljivih virov, zniža račun za elektriko, ne onesnažuje okolja in si zagotovi nemoteno delovanje ob minimalnem vzdrževanju.

Za koga je primerna sončna elektrarna? Investicija se še posebej izplača podjetjem, ki imajo večjo porabo električne energije. Sicer pa se naložba v sončno elektrarno obrestuje že pri letni porabi, večji od pet tisoč kilovatnih ur.

FOTO: MOON

Solarne module danes lahko postavimo na tako rekoč vsako stavbno površino, ki jo večji del dneva obseva sončna svetloba. Najučinkovitejša je postavitev na strehe objektov, obrnjene proti soncu. Sončni moduli pa se dajo vgraditi še na fasade stavb, garaže, tudi na talne površine, skratka kamor koli, kjer jih lahko doseže sončna svetloba. Poenostavljeno to pomeni, da je tudi vaš poslovni objekt – ali prostor ob njem – primeren za postavitev sončne elektrarne.

Za proizvodnjo, vzdrževanje objekta, tudi za polnjenje električnih vozil, če ste se že odločili zanje ali pa jih načrtujete v prihodnje, si torej lahko zagotovite lastno rešitev. Pri poslovnih potrebah vam gre na roko tudi to, da je poraba v podjetju praviloma največja takrat, ko je največja tudi proizvodnja električne energije: podnevi. Naslednji korak, če se ob izračunih glede na vaše potrebe in kapacitete izkaže, da je to smiselno, pa je lahko tudi lastni hranilnik električne energije. Ta lahko shrani presežek ustvarjene elektrike ali pa poskrbi za samostojno omrežje, ki zagotovi nadaljnjo oskrbo z električno energijo, če na primer pride do motenj ali prekinitve pri oskrbi iz zunanjega omrežja.

Preprosta odločitev, preprosto vzdrževanje

V poslovnem okolju se pogosto pojavi vprašanje, kdo v podjetju bo projekt, kot je postavitev sončne elektrarne, izpeljal in kdo bo nato skrbel za delovanje sistema. Tu je rešitev sodelovanje s sistemskim ponudnikom celostnih rešitev, kot je pri nas znamka MOON. Ta ponuja sončne elektrarne najrazličnejših zmogljivosti, primerne tudi za večje zasebne in poslovne objekte.

MOON-ovi strokovnjaki v prvem koraku ponudijo strokovno svetovanje, na lokaciji poslovnega objekta preverijo možnosti in morebitne omejitve, izračunajo primerno kapaciteto in velikost sončne elektrarne. Nato se lotijo načrtovanja, pomagajo in svetujejo pri pridobivanju soglasij ter poskrbijo za montažo. Ko začne sončna elektrarna delovati, pa zaledni sistem MOON poskrbi tudi za nemoteno delovanje in pregled. Gre za vse bolj razvite rešitve, katerih končni cilj je celostni sistem energetskega upravljanja v objektu, ki stalno spremlja potrebe in stanje v električnem omrežju, jih napoveduje, optimizira porabo ter omogoča, da podjetje maksimalno izkoristi energijo, ki jo ima na voljo. S tem je dosežen tudi končni cilj: zniževanje stroškov električne energije in posledično boljše poslovanje.

FOTO: MOON

5 korakov do sončne elektrarne Da bo pot do cilja čim krajša in cenovno optimalna, rezultat pa najvišja kakovost, so tu izhodišča. 1. Najprej je treba sprejeti odločitev o finančni konstrukciji projekta, izbrati možnost postavitve glede na lokacijo in ocenjeno letno porabo električne energije objekta ter pridobiti morebitna dovoljenja. Pri tem vam pomagajo strokovnjaki MOON, ki vam svetujejo, da izberete primerno moč elektrarne, in z vami preračunajo njeno proizvodnjo, si ogledajo lokacijo in izdelajo idejno zasnovo ter pripravijo ponudbo. 2. Sledi podpis pogodbe in pooblastila za urejanje dokumentacije. Če se odločite za sončno elektrarno MOON, za vas pripravijo vse potrebne listine, na primer vloge za pristojnega distribucijskega operaterja (soglasje za priključitev). Dokumentacijo vložijo v vašem imenu in izpeljejo druge potrebne postopke. 3. Roki za izdajo soglasij in dovoljenj so lahko daljši, zato se je dobro na postavitev sončne elektrarne začeti pripravljati čim prej. 4. Ko je projekt izdelan in je pripravljena vsa potrebna dokumentacija, so pridobljena soglasja in pogodbe, se elektrarna fizično postavi, kar po navadi traja le krajši čas (običajno dan ali dva). 5. Sledijo preizkus, zagon in meritve ter tehnični pregled. Sončna elektrarna je nato pripravljena na delovanje.

Dokumentacija in storitve, ki jih potrebujete in jih lahko pripravi MOON:

• preverjanje lokacije in pogojev za postavitev in priključitev elektrarne,

• izdelava projektne dokumentacije,

• pridobivanje soglasja za priključitev,

• pridobivanje nepovratnih sredstev,

• dobava materiala,

• postavitev sončne elektrarne,

• pogodba o priključitvi,

• priključitev sončne elektrarne na omrežje.

MOON za vse MOON je blagovna znamka družbe Porsche Slovenija, avtomobilske številke ena pri nas in zastopnika znamk Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA in Volkswagen Gospodarska vozila. MOON ponuja sistemske rešitve na področju e-mobilnosti in trajnostne, okolju prijaznejše elektrike prihodnosti. Zagotavlja celostno paleto proizvodov – elektrarne, polnilnice, hranilnike – in pripadajoče storitve. Izberite pravo sončno elektrarno Oddajte povpraševanje za storitve MOON in se naročite na pregled na vaši lokaciji: www.moon-power.si moonpower@porsche.si Brezplačni telefon: 080 88 46

Naročnik oglasne vsebine je Porsche Slovenija