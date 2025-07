Zlorab ZPPKŽ si ne predstavljam

Beseda je seveda o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ).

Zdravnik Marjan Fortuna daje odgovor na lastno vprašanje: »Zaradi nepredstavljivo in nepredvidljivo veliko možnosti zlorab in konflikta interesov. A kakšnih? Na to naj si vsak poskuša odgovoriti sam, saj je odgovor zelo preprost.«

Kot soavtor ZPPKŽ si zlorab ne predstavljam. Morda je moja domišljija preskromna. Zato prosim Marjana Fortuno, da nas zaradi preprostosti, ki jo vidi, pouči vsaj o treh različnih zlorabah (ni treba nepredstavljivo veliko število), ki jih omogoča sedanji predlog ZPPKŽ, ki je v zakonodajnem postopku.

Če ne more, naj sledi zgledu Božidarja Voljča in Komisije RS za medicinsko etiko, ki o ZPPKŽ sedaj vztrajno molči.

Andrej Pleterski je soavtor ZPPKŽ.