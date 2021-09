Od Zmaga Skobirja vodenje letališča prevzema Babett Stapel

V nadaljevanju preberite:

Po dobrih 14 letih vodenja ljubljanskega letališča se konec meseca z vrha Fraporta Slovenija poslavlja Zmago Skobir. Vodenje družbe prevzema Babett Stapel, Skobir pa bo do konca prihodnjega leta ostal kot prokurist in svetovalec uprave. Z njim smo se pogovarjali o prihodnosti letališča in letalstva, povečanju letalske povezljivosti v Slovenijo, Adrii Airways ...