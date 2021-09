Odlične priložnosti za posle v tujini

Slovenija na EXPO v Dubaju

Tovarne prihodnosti in razvoj materialov, do 11. 10. 2021 pa na temo Digitalizacije in umetne inteligence.

Do 27. 9. 2021 lahko prijavite vašo udeležbo v gospodarski delegaciji na temo, do 11. 10. 2021 pa na temo

Digitalno središče Slovenije – Tehnologija za ljudi. FOTO: Žiga Intihar.

Poljska: Digitalizacija in kibernetska varnost, 5. 10. 2021 ( prijave do 28. 9. 2021)

do 28. 9. 2021) Avstrija: Poslovni forum: Implementacija ukrepov kibernetske varnosti v podjetjih, 7. 10. 2021

Slovaška: Digitalna preobrazba, 16. 11. 2021 ( prijave do 2. 11. 2021)

do 2. 11. 2021) Avstrija: Robotika, november/december

Japonska: Družba 5.0, 7. 12. 2021 (prijave do 23. 11. 2021)

Poslovno mreženje SEE MEET Slovenia 2021

Prijave na brezplačni dogodek, ki bo virtualno 20. in 21. 10. 2021, sprejemajo do 15. 10. 2021.

Skupinski sejemski nastopi

Predstavite vaše rešitve s področja mobilnosti

Pripravite učinkovito prodajno predstavitev

SPIRIT Slovenija v sodelovanju s partnerji namreč organizira vrsto dogodkov, na katerih boste imeli priložnost spoznati nove poslovne partnerje, predstaviti svoje projekte ter na konkretnih b2b sestankih sklepati nova poslovna sodelovanja, s katerimi boste svoj posel razširili tudi na tuje trge.Slovenija se na svetovni razstavi EXPO v Dubaju predstavlja z lastnim paviljonom, ki bo gostil tudi bogat poslovni program. Podjetja se lahko udeležite številnih gospodarskih delegacij, v okviru katerih bodo organizirani strokovni forumi in b2b sestanki s potencialnimi tujimi poslovnimi partnerji. Organiziranih bos področij: podnebje in biodiverziteta, vesolje, tovarne prihodnosti in razvoj materialov, ženske v menedžmentu, digitalizacija in umetna inteligenca, potovanja, povezovanje in mobilnost, trajnostni razvoj, zelene tehnologije in les, zdravje in dobro počutje, prehrana in kmetijstvo ter mladi.SPIRIT Slovenija vabi podjetja, da svoje poslovne ideje predstavite tujim potencialnim partnerjem v. V Dvorani 1 v BTC Cityju Ljubljana ali virtualno se lahko udeležite številnihSlovenska podjetja, ki želite japonskim podjetjem predstaviti svoje inovativne projekte , ki spadajo v koncepte družba 5.0, mobilnost in logistika, zdravstvo in biotehnologija, zelene tehnologije in krožno gospodarstvo, kmetijstvo in biodiverziteta ter pametna mesta, lahko do 12. 11. 2021pošljete predstavitve svojih projektov. Trije izbrani projekti bodo predstavljeni na poslovnem forumu Družba 5.0, ki bo v Digitalnem središču Slovenije 7. 12. 2021.Navezovanje poslovnih kontaktov s tujimi poslovnimi partnerji ponuja tudi Poslovno mreženje SEE Meet Slovenia 2021, kjer se v dveh dneh lahko udeležite do kar 24 vnaprej organiziranih poslovnih sestankov z izbranimi poslovnimi partnerji in tematskih predavanj priznanih strokovnjakov v kovinski industriji in strojegradnji, elektroindustriji ter sektorju informacijske in komunikacijske tehnologije.Do 24. 9. 2021 lahko podjetja posredujete svojv letu 2022 in prvem četrtletju 2023. Na izbranih sejmih bo SPIRIT Slovenija organiziral skupinske sejemske predstavitve in s kritjem stroškov najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov in vpisa v katalog razstavljavcev podjetjem znižal stroške sejemske predstavitve.SPIRIT Slovenija vabi slovenska podjetja, ki želijo predstaviti svoje rešitve s področja logistike in napredne mobilnosti, da jim do 24. 9. 2021 pošljetos predstavitvijo rešitev. Sedem izbranih podjetij se bo tujim potencialnim poslovnim partnerjem in investitorjem predstavilo na spletnem dogodku »The Spirit of Slovenian Mobility: Logistics & Adventure Mobility«, ki bo 13. 10. 2021.Prepričajte potencialnega kupca ali investitorja z učinkovito predstavitvijo vašega podjetja, izdelkov in storitev. Kako jo pripraviti in izvesti, se lahko naučite na brezplačnem webinarju Učinkovit prodajni nagovor, ki bo 7. in 9. 10. 2021.se lahko do 1. 10. 2021.