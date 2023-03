Odprava ovir za zaposlovanje tujcev

Gospodarstvo že dolgo opozarja na dolgotrajnost postopkov pri zaposlovanju tujcev, kar je ob vse večjem pomanjkanju delavcev velika težava. Vlada je danes sprejela zakon o tujcih, ki naj bi skupaj z zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, o katerem bo jutri razpravljal še ekonomsko-socialni svet, odpravil nekatere nepotrebne administrativne ovire, razbremenil upravne enote in omogočil hitrejše vodenje postopkov izdaje ter vročanja dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi.

Predlog zakona o tujcih v povezavi s predlogom zakona o zaposlovanju tujcev z namenom odprave administrativnih ovir in racionalizacije upravnega postopka prinaša možnost vročanja podaljšanih dovoljenj za začasno prebivanje in dovoljenj za stalno prebivanje po pošti, hrambo prstnih odtisov, oddanih v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje, tudi za namen uporabe v postopku podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje ter odpravlja zahtevo po pisnem pozivu upravne enote za dopolnitev prošnje s prstnimi odtisi.

Lažje zaposlovanje

Prav tako se spreminja koncept odločanja o zamenjavi delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjavi delodajalca ali zaposlitvi pri dveh ali več delodajalcih, saj zaradi pohitritve postopkov na upravnih enotah te ne bodo več izdajale pisne odobritve oziroma odločbe, s katero se tujcu dovoljuje ta sprememba, za to bo zadostovalo soglasje zavoda za zaposlovanje. Odpravlja se tudi obveznost upravnih enot po periodičnem preverjanju izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje, kar naj bi omogočilo hitrejše vodenje postopkov izdaje dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi prebivanja.

Za zaposlovanje tujcev v javnem sektorju, predvsem na področju zdravstva in socialnih storitev, kjer je veliko pomanjkanje ustreznega kadra, pa po novem ne bodo več potrebna soglasja zavoda, v katerih ta ugotavlja izobrazbo, jezikovno znanje in usposobljenost tujcev. Prosilci za azil, katerih istovetnost je nesporno ugotovljena, pa se bodo lahko na trg dela vključili že po treh mesecih od vložitve prošnje za mednarodno zaščito.

Gospodarstvo spremembe pozdravlja

Na Gospodarski zbornici rešitve za odpravo administrativnih ovir iz obeh zakonov pretežno pozdravljajo, saj te upoštevajo tudi nekatere njihove predloge. »Vseskozi smo se zavzemali za možnost vročanja podaljšanih dovoljenj za začasno prebivanje in dovoljenj za stalno prebivanje po pošti, hrambo prstnih odtisov, oddanih v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje, tudi za namen uporabe v postopku podaljšanja dovoljenja ter odpravo zahteve po pisnem pozivu upravne enote za dopolnitev prošnje s prstnimi odtisi. Prepričani smo, da bodo te rešitve, če bodo v zakonu obveljale, prispevale k pohitritvi in poenostavitvi upravnega postopka,« pravijo.

Zmotilo pa jih je, da se z novelo predlaga, da za tujce, ki se bodo zaposlovali v državnem oziroma javnem sektorju v zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanovah, ne bo več potrebno soglasje zavoda za zaposlovanje. Na GZS menijo, da gre za obliko neenake obravnave, ne nazadnje je nujna potreba po kadrih tudi v drugih sektorjih in ne zgolj v omenjenih. »Tudi v gospodarstvu obstajajo takšni kadrovski deficiti, ki že načenjajo poslovanje podjetij. Zato bi bilo treba iskati rešitve oziroma poenostavitve za vse deficitarne poklice na splošno in ne parcialnih rešitev. Treba je zasledovati cilj, da vsi delodajalci delajo pod enakimi pogoji,« opozarjajo.

Dodatno na GZS predlagajo še, da se veljavnost enotnih dovoljenj podaljša z enega na dve ali tri leta, da se zagotovijo možnosti za oddajo prstnih odtisov tako, da ta postopek ne bo oteževal zaposlovanja tujih delavcev iz držav, kjer država nima svojih predstavništev, prav tako pozivajo k digitalizaciji postopkov, kjer je to mogoče.

Predsednik Obrtniške zbornice Slovenije Blaž Cvar pa pravi, da pozdravljajo vsak korak, ki bo narejen v smeri skrajševanja postopkov, ki omogoča lažje zaposlovanje delovne sile.