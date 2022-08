Ogromne evropske rezerve pri recikliranju materialov

V nadaljevanju preberite:

Proizvodnja jekla, plastike, aluminija in cementa ustvari tri četrtine vseh emisij CO 2 industrij. EU pa stavi na nove temeljne industrijske procese, ki jih poganja elektrika, bodisi neposredno bodisi z uporabo vodika. Zato bo nujna vzpostavitev krožnega gospodarstva in uporabe materialov, med drugium kaže najnovejša raziskava družbe McKinsey o razogljičenju industrijskih dejavnosti.