Okrevanje in cene energije višajo rast cen po EU

Gospodarsko okrevanje, povečano povpraševanje, zlasti pa višje cene energentov zvišujejo splošno rast cen življenjskih potrebščin v Evropi. Julija se je v primerjavi z junijem letna inflacija zvišala tako v evrskem območju (z 1,9 na 2,2 odstotka) kot v celotni Uniji (z 2,2 na 2,5 odstotka). To je znatno več kot pred letom dni, ko je stopnja inflacije v evrskem območju znašala 0,4, v EU pa 0,9 odstotka, izhaja iz danes objavljenih podatkov Eurostata.



Slovenska inflacija je bila prejšnji mesec z dvema odstotkoma nekaj pod evropskim povprečjem, sicer pa so julija najvišjo letno rast cen zabeležili v Estoniji (4,9 odstotka) in na Poljskem in Madžarskem (po 4,7 odstotka), najnižjo letno rast cen pa so ugotovili na Malti (0,3 odstotka), v Grčiji (0,7) in v Italiji, kjer je znašala odstotek. Podatki po državah kažejo, da se je julija v primerjavi z junijem letna inflacija znižala v devetih članicah, v dveh je ostala nespremenjena, zvišala pa se je v 16 državah.



Inflacija v EU je tako najvišja po jeseni 2012, precej pa izstopa tudi podatek za našo največjo gospodarsko partnerico Nemčijo, kjer je prejšnji mesec letna stopnja inflacije znašala kar 3,1 odstotka, kar je največ po letu 2008. Pomenljivo je tudi, da inflacija v evrskem območju presega novi inflacijski cilj ECB, ki znaša dva odstotka.

