Omejitev patetnih pravic ne rešuje Evrope, lahko pa pomaga Afriki

ZDA vrh EU in še veliko gospodarsko močnih držav podpira idejo, da bi se začasno omejila patentna zaščita cepiv proti novemu virusu. Podporniki upajo, da bi to omogočilo večjo proizvodnjo cepiv in s tem večjo dostopnost. A druga stran opozarja, da patentna zaščita tokrat ni ovira dostopnosti, ampak so ozka grla drugje. Kaj pomeni omejitev patentne zaščite, kako to vpliva na razvijalce in proizvajalce cepiv ter kdaj in kako bi se lahko s tem povečala dostopnost cepiv?