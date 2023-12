Optimizirajte skladišče s prevoznimi regali

Prevozni regali so prava rešitev, saj omogočajo optimalno izkoriščenost prostora in hkrati še vedno ohranjajo dostop do vsake skladiščne lokacije. Zaradi kompaktnega skladiščenja se zmanjšajo stroški gradnje, energije in obratovanja, kar ni zanemarljivo.

Značilnosti prevoznih regalov

V običajnem skladišču je velik del prostora namenjen hodnikom za skladiščnike in viličarje. Zato je večina skladišč postavljena tako, da se izmenjujejo regali in hodniki. Posledica tega je, da se približno toliko prostora kot za skladiščenje porabi za vozne površine viličarjev.

Pri prevoznih regalih pa je nekoliko drugače. Kot pove že ime, so prevozni. Regali so nameščeni na sistem tirnic, ki so vgrajene v tla ali nameščene na tleh. V tem sistemu lahko regale premaknete in delovni hodnik se odpre samo tam, kjer ga potrebujete. Upravljanje poteka na posamičnem regalu, z daljinskim upravljanjem ali preko sistema za nadzor skladišč (WMS). Zaradi preprostega upravljanja se ohrani hiter dostop do vseh izdelkov. To omogoča izredno visoko stopnjo izkoriščenosti in do 90 % prihranka prostora. Prihranjeni prostor tako lahko izkoristite za dodatne skladiščne lokacije ali pa ga namenite drugim dejavnostim.

Bistvene značilnosti prevoznih regalov: Modularna struktura z možnostjo nadgradnje

Izreden izkoristek prostora

Optimalna izkoriščenost prostora z manjšim številom hodnikov

Znižanje stroškov energije in obratovanja zaradi kompaktnega skladiščenja

Dostop do vsake skladiščne pozicije

Visoka varnost sistema

Možnost izboljšanja učinkovitosti in procesne varnosti s povezavo na sistem za nadzor skladišč (WMS)

Za koga so prevozni regali najprimernejši

Ker prevozni regali omogočajo dostop le do določenih skladiščnih lokacij naenkrat, je sistem najprimernejši za skladišča z razmeroma malo ali nič komisioniranja.

Primer izračuna novogradnje FOTO: Jungheinrich

So izjemna rešitev za skladišča, kjer je zahtevan nizek do srednji pretok blaga in je blago skladiščeno dalj časa. To so na primer skladišča za pnevmatike, ki imajo dejavnost v skladišču le dvakrat na leto, ali pa proizvodna podjetja, ki proizvajajo blago s sezonskimi vrhi odprem iz skladišča.

Prevozni regali so zelo priljubljeni tudi v hladilnicah, saj je cena gradnje in hlajenja hladilnice zelo visoka, zato je še toliko bolj pomembno, da se prostor dobro izkoristi.

