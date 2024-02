Osem prednostnih nalog EIB

Predsednica Evropske investicijske banke Nadia Calviño je finančnim ministrom EU predstavila ambiciozno strategijo, ki temelji na prednostih skupine EIB, se osredotoča na osem ključnih prednostnih nalog politike in izkorišča vse možnosti institucije za spodbujanje rasti ter socialne in teritorialne kohezije, podpira vodilno vlogo Evrope pri dvojnem zelenem in digitalnem prehodu ter povečuje evropsko konkurenčnost, odprto strateško avtonomijo in gospodarsko varnost.

Razprava, ki je potekala med neformalnim srečanjem Ecofin v Gentu, je bila prva strateška izmenjava mnenj med guvernerji EIB in novo predsednico, ki je dolžnosti prevzela 1. januarja 2024.

Srečanje je sledilo več intenzivnim tednom angažiranih sestankov med predsednico in posameznimi delničarji banke, med katerimi je Calviño obiskal več prestolnic ter se srečal z ministri in predsedniki vlad.

V središču pristopa, ki ga je v Gentu predstavila predsednica skupine EIB, je odpravljanje vrzeli pri naložbah v inovacije, nove tehnologije ter fizično in socialno infrastrukturo v Evropski uniji in zunaj nje v korist evropskih regij, podjetij in državljanov.

Cilj novih predloženih pobud je usmeriti naložbe v blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, energetski prehod, digitalizacijo in nove tehnologije. Vključujejo tudi načrte za povečanje naložb v varnost in obrambo, večjo podporo malim in srednje velikim podjetjem (MSP) in njihovo povečanje, krepitev teritorialne kohezije in socialne infrastrukture na področjih, kot so izobraževanje, zdravstvo in cenovno dostopna stanovanja, ter naložbe v kmetijstvo in biotehnologijo. Zunaj Evropske unije se strategija osredotoča na podporo Ukrajini in uspešnemu procesu širitve ter na strategijo EU Global Gateway.

»Zelo pozdravljam današnje konstruktivne razprave s finančnimi ministri EU pod vodstvom belgijskega predsedstva. Ministri so odločno podprli našo strategijo, kar nam bo pomagalo graditi na prednostih skupine EIB in v celoti izkoristiti potencial tega močnega instrumenta za podporo strateškim prednostnim nalogam EU in uspešno spopadanje z današnjimi globalnimi izzivi, « je dejalA predsednica Calviño.

Predsednica Calviño je ministrom predstavila sklop osmih ključnih prednostnih nalog, ki bodo pomagale zgraditi bolj odporno, pravično in konkurenčno gospodarstvo: utrditev podnebne banke, pospešitev tehnoloških inovacij in digitalizacije, povečanje naložb v varnost in obrambo, prispevek k sodobni kohezijski politiki, razvoj inovativnega financiranja kmetijstva in biogospodarstva, pospešitev naložb v socialno infrastrukturo, pionirsko oblikovanje unije kapitalskih trgov ter osredotočanje dejavnosti zunaj Evropske unije na strategijo Global Gateway, Ukrajino in uspešen proces širitve.

Predsednica je predstavila tudi načrte za okrepitev financiranja skupine EIB za evropsko varnost in obrambo, pri čemer se bo osredotočila na nove tehnologije, kritično infrastrukturo, kot je nadzor meja, kibernetsko varnost, vesolje in tehnologije z dvojno rabo, kot so brezpilotna letala. Strategija vključuje tudi novo podporo za nova in močnejša partnerstva. »Z Evropsko komisijo in drugimi ključnimi zainteresiranimi stranmi že sodelujemo glede obsega in opredelitve 'dvojne rabe', « je dodala.