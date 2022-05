Osvajanje novih trgov je vedno dober odgovor

»Epidemija nam je prinesla povečan obseg dela kot tudi nove kupce. Prodaja na izvoznih trgih je rasla in žal smo prišli do točke, ko smo zaradi prezasedenosti in premalo kapacitet, predvsem pri montaži, morali zavračati določene projekte,« je povedal Jernej Zupančič, direktor družbe Cleangrad.

Njegovo podjetje izdeluje opremo za čiste prostore, zato se zdi skoraj razumljivo, da jih je v časih, ko vse razkužujemo, povpraševanje nekako prehitelo. Na kratko pozvemamo, kakšni dosežki so (poleg izzivov) zaznamovali minulo poslovno leto v izvozno usmerjenih podjetjih.

Višje povpraševanje, težave s surovinami

»Povpraševanje po balonih je bilo konstantno tudi med epidemijo. Potem ko je skoraj ves svet z ukrepi za nekaj časa prepovedal skupinske športe, je po odpravi ukrepov sledil naval na športne centre. Posledično smo imeli povečano povpraševanje po hitro prestavljivih objektih, kot so baloni,« je povedal Anžej Olaj, vodja prodaje v Duolu.

»Na izvoznih trgih EU smo rasli z dvomestnimi indeksi, povpraševanja je bilo dovolj. Se pa naša branža spopada s pomanjkanjem zmogljivosti, kar še povečuje povpraševanje pri obstoječih proizvajalcih,« je povedal Boštjan Jerončič, direktor družbe Incom, ki proizvaja sladolede znamke Leone.

V družbi Cablex, ki proizvaja kable, še vedno ugotavljajo, da zaradi pomanjkanja surovin in materialov prihaja do zamud in nepopolnih dobav oziroma do prekinitev preskrbovalnih verig, kar podaljša dobavne roke do kupcev. »Največji izziv je bil našim kupcem pravočasno dobaviti kakovostne izdelke, saj le zadostna in pravočasna dobava omogoča nemoten potek proizvodnje,« je povedala Jana Grosar, vodja marketinga v podjetju.

Lestvica največjih izvoznikov Proizvajalec bele tehnike Gorenje je v letu 2021 izvozill za 1,97 milijarde evrov svojih izdelkov in se s tem prebil na prvo mesto Delove tradicionalne lestvice. Sledita mu farmacevtski družbi Lek in Krka z 1,59 oziroma 1,47 milijarde evrov izvoza. Več kot milijardo prodaje na tujem dosega še Revoz, na našo aketo pa je skupaj odgovorilo 128 prodornih izvoznih podjetij. Lestvica je objavljena v ponedeljkovem tiskanem Delu.

Pametni števec za električne polnilnice

V letu 2021 je Iskra razvila unikatni števec električne energije za električne polnilnice. Pametni števec WM3M4C omogoča komunikacijo s polnilcem, avtomobilom in preostalo polnilno infrastrukturo. Ponudnikom električnih polnilnic omogoča najvišji obstoječi standard za merjenje električne energije, ki je podprt s certifikatom MID, prenos vseh podatkov je zaščiten pred kibernetskimi vdori in zlorabami. »Ta izdelek nam je odprl vrata na največje evropske trge in postal ključni del skorajda večine nemških električnih polnilnic,« je povedal Gorazd Krnc, vodja financ in kontrolinga v Skupini Iskra.

Pametni števec omogoča komunikacijo s polnilcem, avtomobilom in preostalo polnilno infrastrukturo. FOTO: Skupina Iskra

Iskanje lepote povečuje prodajo

»V letu 2021 je naš laserski neinvazivni postopek pomlajevanja obraza, imenovan Fotona 4D, postal najbolj iskana estetska procedura na Kitajskem. Njegova priljubljenost se je hitro razširila tako v ZDA kot tudi v druge azijske države. Skupaj z razvojem drugih laserskih medicinskih aplikacij nam zagotavlja stabilno rast prodaje,« je povedal Ladislav Grad, direktor družbe Fotona.

Prva blagovna znamka v Evropi

Tržni delež blagovne znamke Adria v segmentu počitniških prikolic je leta 2021 dosegel 9,5, v segmentu avtodomov in vanov pa šest odstotkov. »Skupni sedemodstotni tržni delež pomeni našo najboljšo pozicijo doslej na evropskih trgih, kjer Adria ostaja blagovna znamka številka ena. Ta rezultat temelji na dosledni strategiji in osredotočenosti na dobro zasnovane kakovostne izdelke, dve močni blagovni znamki in obsežno ter kakovostno distribucijsko mrežo, ki obsega več kot 500 prodajnih mest po Evropi in širše,« so povedali v Adrii Mobilu.

Karavani in prikolice Adrie Mobil so številka ena v Evropi. FOTO: Jure Eržen/Delo

Prihodnost v električnih pogonih

»V skupnem izvozu smo povečali delež proizvodov iz programa POGON, to je tehnologija, ki se uporablja v avtomobilih s hibridnim ali električnim motorjem. Pričakujemo, da bo v naslednjih petih letih delež proizvodov za POGON narasel na več kot 30 odstotkov. Do zdaj smo proizvajali izdelke za zagon avtomobilov z motorji z notranjim izgorevanjem, s prehodom na elektriko pa bomo lahko ohranili zmerno rast prodaje tudi v naslednjih letih,« je povedala Nataša Strašek, pomočnica glavnega direktorja KLS.

Živilci ciljajo na sosede

»Tudi na izvoznih trgih se je poglobil protekcionizem domačih dobaviteljev, saj imajo države na splošno težnjo po samozadostnosti in stremijo k zmanjšanju odvisnosti od uvoza,« opaža Damjan Oblak, direktor prodaje v Skupini Pivka.

»V času epidemije nam je uspelo še okrepiti naša partnerstva s kupci v prodaji na drobno. Znova smo dokazali, da je Perutnina Ptuj zanesljiv partner tudi v kriznih časih ter kakovosten poslovni partner na visoko razvitih trgih. Lani smo sklenili sodelovanje z eno od trgovskih verig v Avstriji in postali njihov redni dobavitelj piščančjega mesa in mesnih pripravkov. Gre za večmilijonski posel in priznanje dobrega dela na zelo zahtevnem in našem največjem izvoznem trgu,« je povedal Mitja Kores, direktor izvoza.

V Mlekarni Celeia kot največji dosežek navajajo, da jim je uspelo povečati izvoz v države EU. »Ponosni smo predvsem na povečano prodajo pri kategorijah izdelkov, ki prinašajo večjo dodano vrednost. To nam predstavlja dobro osnovo tudi za prodajo v letu 2022,« je povedal Tomaž Arh, vodja marketinga.

Proizvodnja ekoloških prehranskih izdelkov je hitro rastoča tržna niša. FOTO: Narayan

Ekološka hrana je rastoč trend

V podjetju Narayan, vodilnem proizvajalcu ekološke veganske prehrane in največji tovarni za kokosovo olje v Evropi z več kot 87-odstotnim izvozom na več kot 30 trgov, so v letu 2021 zabeležili kar 70-odstotno rast. »Naš največji dosežek je bil konsistentno in neprekinjeno dobavljanje največjim in najzahtevnejšim globalnim trgovskim verigam. Rezultat so potrjena povečana naročila za to in za naslednja leta, ki se bodo odrazila tudi v širitvi naših proizvodnih kapacitet,« je povedal Žiga Vraničar, vodja strategije.

Prodajajo v skoraj sto držav

Edinemu proizvajalcu fotovoltaičnih modulov v Sloveniji je v lanskem letu uspel preboj na nekaj novih trgov, na katerih prej še niso poslovali in so zelo specifični, s tem pa se je število držav, kamor izvažajo, razširilo na skoraj sto. Takšen primer so na primer Bermudski otoki, kjer zdaj ponujajo zelo posebne solarne module BISOL Spectrum bele barve. »Prav posebno pa smo ponosni na naše dosežke na širšem Balkanu. Po desetletju pričakovanj, tudi vlaganj (sejmi, konference, izobraževanja in ozaveščanje partnerjev) in manjših sodelovanj se je ta trg končno prebudil in razcvetel (najprej za fotovoltaiko, takoj za tem pa za nas). Naša izhodiščna pozicija tam pa je prav zaradi dolgoletne prisotnosti izredno trdna, tržni delež pa visok. Kot proizvajalec iz Slovenije smo reputacijsko dobro zapisani, tudi ves pretekli angažma daje sadove oziroma ni pozabljen,« je povedala Ana Gorinšek, vodja marketinga v Bisolu.

Bisol svoje fotovoltaične module prodaja v skoraj sto držav. FOTO: Leon Vidic/Delo

Novi in inovativni izdelki

Še ena pot do novih strank pa so novosti. »Pridobili smo imenovanje na področju medicinskih pripomočkov. Zdaj lahko izvoznikom zagotovimo vse potrebne certifikate za prosto prodajo medicinskih pripomočkov po celotni Evropski uniji in po dobršnem delu sveta,« je povedal Gregor Schoss, generalni direktor certifikacijske družbe SIQ.

»Lani smo z novimi izdelki, ki niso starejši od štirih let, ustvarili kar 15 odstotkov vseh prihodkov, s čimer gremo v smeri, ki ji želimo slediti. Močno smo obogatili tudi produktni portfelj družbe in na trge uvedli 185 novih izdelkov,« je izpostavil Aleksander Zalaznik, generalni direktor podjetja Danfoss Trata.

Tudi v Varisu so ponosni na inovacije, ki jih razvijajo v gradbeni dejavnosti, med njimi je tako imenovani zeleni beton. »Postali smo ambasador slovenskega gospodarstva v Spiritovi kampanji Green.Creative.Smart. To nam daje dodaten veter v jadra in računamo na pozitivne učinke še večje prepoznavnosti na evropskem trgu,« je povedala direktorica Sabina Sobočan.

V Varisu so ponosni na inovacije, ki jih razvijajo v gradbeni dejavnosti. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Od Skandinavije do Nove Zelandije

Mnoga podjetja iščejo priložnost tudi na bolj oddaljenih trgih. »Kljub veliki razdalji smo okrepili izvoz v skandinavske države, ob tem smo osvojili večji delež na hrvaškem trgu in s tem povečujemo delež izvoza v skupni prodaji nad 70 odstotkov, je povedala Janja Kaplja, direktorica podjetja Plastenka, ki proizvaja embalažo.

»Na zasebnih blagovnih znamkah štejemo med največje dosežke razvoj posla na Novi Zelandiji, kjer je lani obseg dosegel redne mesečne kontejnerske dobave. Z lastnimi blagovnimi znamkami pa smo začeli poslovati na Švedskem. V obeh primerih gre za ciljna trga, ki sta del naše dolgoročne strategije, in za izdelke z najvišjo dodano vrednostjo v našem proizvodnem produktnem portfelju,« je povedala Mojca Šimnic Šolinc, direktorica Tosame.

Tudi Poclain Hydraulics se lahko pohvali z uspešno pridobitvijo poslov v ZDA z enim od največjih globalnih proizvajalcev kmetijske mehanizacije. »Gre za dolgoročni posel z možnostjo nadaljnje rasti,« je prepričan direktor Aleš Bizjak.

»Lani smo za švicarskega partnerja Schindler izvedli velik projekt, in sicer štiri velike kabine dvigal za novo tovarno Intel v Dublinu na Irskem. To nam je velika referenca in lahko si obetamo še nove podobne projekte,« je povedal Sandi Grm, direktor podjetja Kovit.