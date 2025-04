Odprli največjo slovensko naložbo v hrvaški turizem

V Tuheljskih toplicah, ki se nahajajo severno od Zagreba in le streljaj od slovenske meje, so danes slovesno odprli prenovljeni kompleks, v katerega so vložili 27 milijonov evrov. Kot je povedal direktor Term Tuhelj Vasja Čretnik, gre za največjo slovensko naložbo v hrvaški turizem doslej, poroča hrvaški portal Index.hr, ki povzema Hino.

»Končana investicija v Terme Tuhelj je največja naložba v zgodovini podjetja. Po naših podatkih je to tudi največja slovenska naložba v hrvaški turizem,« je danes ob predstavitvi prenovljenih vsebin v Termah Tuhelj dejal Čretnik.

Skupina Terme Olimia je 6,6 od 27 milijonov evrov za obnovo zagotovila iz mehanizma EU za okrevanje in odpornost. Izpostavil je, da so z obnovo pridobili nekaj resnično sodobnih vsebin, pri tem pa poudaril, da so vse sobe za velikonočne praznike že razprodane.

Prenovo so začeli leta 2023 z izgradnjo sončne elektrarne in nove kotlovnice na biomaso. Nadaljevali so jo s celovito obnovo zahodnega dela termalnega kompleksa, ureditvijo okolice in sprehajalnih poti, gradnjo in prenovo gostinskih lokalov in digitalizacijo poslovanja.

Zgradili so tudi nov hotel s 46 sobami, namenjen družinam, ki je neposredno povezan z drugimi nastanitvenimi objekti in bazeni. Prenovljeni termalni del Term Tuhelj se odpira danes, lastniki Term Tuhelj so Terme Olimia, njihov direktor Florjan Vasle pa je napovedal, da bodo v petek odprli nove sobe. Kasneje nameravajo porušiti in na novo zgraditi najstarejši del hotela, kar bo stalo še nekje med 15 in 20 milijonov evrov, je napovedal.

Po temeljiti in obširni prenovi Tuheljske toplice razpolagajo z nastanitveno zmogljivostjo 310 hotelskih sob, poleg tega pa bodo na voljo še kamp in glamping, je navedel Čretnik.

Skupina Terme Olimia je lani imela 50,3 milijona evrov prihodkov, kar je 5,4 odstotka več kot leto prej. Dobiček pred davki se je povečal za 5,5 odstotka na 7,5 milijona evrov.