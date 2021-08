Papirnate položnice že dražje od elektronskih

V nadaljevanju preberite:

Digitalizacija se že nekaj let nezadržno uveljavlja tudi pri plačevanju računov in prejemanju bančnih obvestil – ne le pri načinu plačevanja, ampak tudi pri dostavi. Podjetja povprečno okoli tretjino položnic in obvestil strankam že pošiljajo v elektronski obliki. Kako stranke spodbujajo k prehodu na e-račune? Na kak način je to mogoče urediti? Kakšne so cene?