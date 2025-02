»Partnerji, ki jih dobimo prek priporočil, so veliko bolj zvesti«

Vsako podjetje, ne glede na svojo velikost, potrebuje zanesljivo pisarniško opremo za nemoteno in učinkovito delovanje. Od računalnikov do fotokopirnih strojev – nekatere naprave so nepogrešljive za uspešno poslovanje, saj omogočajo hitrejše in lažje opravljanje vsakodnevnih nalog.

Tiskalniki, kopirni stroji in druga pisarniška oprema so nujni za večino podjetij, toda tovrstne naložbe so lahko velik strošek, zlasti za manjša podjetja.

Tudi za lastnika malega podjetja, ki šele začenja, je lahko nakup enega samega stroja precejšen del obratnega kapitala. Stroškovno učinkovitejši način je najem ali zakup pisarniške opreme, saj za večino podjetij koristi daleč odtehtajo neposreden nakup opreme. Najem podjetjem omogoča učinkovitejše poslovanje, načrtovanje stroškov in boljšo skrb za denarni tok. Tudi tehnologija se hitro razvija in pisarniška oprema ni izjema. Najem pisarniške opreme podjetjem omogoča, da redno nadgrajujejo svojo opremo, kar jim zagotavlja stalen dostop do najnovejših dosežkov v tehnologiji tiskanja in kopiranja, to pa je za mnoge ključnega pomena za ohranjanje produktivnosti in konkurenčnosti na trgu.

Do novih strank večinoma po priporočilih

Danilo Devinar: »Tudi po zaslugi BNI pridobivanje novih strank pri nas poteka predvsem po priporočilih – od ust do ust.« FOTO: Secop

Kaj storiti, ko se naprava pokvari sredi pomembnega projekta? Rešitev je preprosta: najem opreme pri podjetju, ki zagotavlja tudi vrhunski servis. Secop že desetletja skrbi za brezhibno delovanje pisarn, saj poleg najema ponuja celovito podporo, redno vzdrževanje in hitro odpravljanje težav. Tako se podjetja lahko osredotočijo na svojo dejavnost, brez skrbi glede tehnike.

Podjetje Secop d. o. o. s sedežem v Ljubljani že od leta 1989 ponuja prodajo, najem in servis pisarniške opreme. Njihova ponudba vključuje multifunkcijske naprave, tiskalnike, interaktivne zaslone, uničevalce dokumentov in drugo opremo, pri čemer strankam zagotavljajo celovito podporo, kot so izobraževanja in redno vzdrževanje.

Strankam želijo omogočiti optimalno delovanje pisarniških sistemov. Podjetje, ki ga kot ustanovitelj in prokurist vodi Danilo Devinar, ne izstopa le po kakovostnih rešitvah za pisarniško opremo, temveč tudi po tem, da je že 15 let povezano z drugimi podjetji. Kot aktivni član organizacije BNI, največje globalne mreže za poslovno povezovanje, podjetje gradi močne odnose, ki temeljijo na zaupanju in priporočilih. »Za nas stranke niso le številke, ampak ljudje s svojimi potrebami in stiskami,« je povedal Danilo Devinar, ki je, čeprav bi lahko že užival v pokoju, še vedno aktiven v podjetju.

Sodelovanje v BNI, ki so se mu pridružili leta 2010, jim omogoča širjenje poslovnih priložnosti, izmenjavo izkušenj in nenehno rast, kar se odraža tudi v njihovem pristopu do strank. Posebnost njihovega poslovanja je tudi to, da nove stranke pridobivajo večinoma po priporočilih. Prek sistema BNI so dobili vsaj 40 odstotkov svojih strank. Narava njihovega dela zahteva veliko osebnega stika s strankami, saj se večina storitev izvaja neposredno na lokaciji stranke. Prav ta mreža jim pomaga zagotavljati še boljše storitve in ohranjati visoke standarde poslovanja. Devinar meni, da je to najboljša pot, saj zadovoljne stranke z veseljem delijo svoje izkušnje. Z zavezanostjo kakovosti, osebnim pristopom in močno poslovno mrežo podjetje ohranja stabilno rast in izjemen ugled.

Začeli ste z oddajanjem fotokopirnih strojev, danes je vaš nabor produktov in storitev veliko večji. Kaj vas razlikuje od konkurence in katere so trenutno vaše najbolj iskane storitve?

Začeli smo s servisiranjem fotokopirnih strojev. Pred 35 leti poslovni najem teh naprav na našem trgu še ni obstajal kot poslovni model. Še danes je naša glavna dejavnost servis in vzdrževanje pisarniških naprav. Danes je najem naprav nekaj običajnega, tako da poleg nakupa omogočamo tudi ugodne najeme z vključenim vzdrževanjem tako tiskalnikov kot tudi drugih naprav. Dokler funkcionira, je vsaka naprava dobra, a prej ali slej se pojavi potreba po vzdrževanju in ravno tu je naša največja prednost. Odzivnost, strokovnost, razumevanje potreb stranke ter osebni pristop in naša zavezanost zadovoljstvu uporabnika so tisto, kar nas ločuje od drugih. Običajen kupoprodajni odnos si prizadevamo nadgraditi v partnerskega. Za nas stranke niso le številke, ampak ljudje s svojimi potrebami in stiskami, ki se zavedajo, da smo jim vedno ob strani, pripravljeni pomagati in rešiti problem.

Katere spremembe v poslovanju bi šteli za večje mejnike?

V podjetju nas je pet z mano vred. Sam sem v pokoju, ampak ker me to delo zelo veseli in zdravje dopušča, ostajam aktiven, saj sem zelo rad med ljudmi ter na tekočem s tehnološkim razvojem in novostmi.

Eden od glavnih mejnikov delovanja podjetja je bil vstop v BNI. Kriza leta 2008 je močno vplivala na naše poslovanje, leto 2009 je bilo za nas zelo naporno. Proti koncu leta 2009 so me povabili v BNI. Leta 2010 se je ustanovila prva skupina Emonika, katere ustanovni član sem. V tej skupini sem videl veliko priložnost in odločitev za vstop je bila res prava. Konkurenca na našem področju je zelo velika, sami smo pa majhno podjetje.

Na srečanjih v organizaciji BNI lahko podjetja spletejo na mrežniških dogodkih, kar vodi do dolgoročnih uspehov. FOTO: Jože Suhadolnik

Kako ste se spopadli s finančno krizo okrog leta 2008?

Ko je bila kriza najmočnejša, smo se ukvarjali večinoma s pridobivanjem novih strank. Če se v gospodarstvu zmanjšajo aktivnosti, se to pozna tudi pri nas. Če podjetje lepo deluje, so tudi potrebe po naših storitvah in novih napravah vedno večje. Takrat se je vse skupaj skoraj ustavilo. Prek BNI smo začeli pridobivati nove stranke, ki so prihajale k nam po priporočilih, kar je zelo učinkovito.

Kako je povečana digitalizacija vplivala na vaš model poslovanja?

Stalno sledimo razvoju. Še leta 2008 so bile multifunkcijske naprave prej izjema kot pravilo. V zadnjih letih omogočamo posege tudi na daljavo, kar je velika novost, ki jo omogoča tehnološki razvoj.

Kako se je povpraševanje po pisarniški opremi spremenilo glede na to, da je vedno več dela na daljavo?

S kovidom se je kar naenkrat povečalo povpraševanje po malih namiznih multifunkcijskih napravah, primernih za delo od doma. Takrat pa so se v podjetjih malce zmanjšale potrebe po tiskanju, saj so večinoma delali od doma.

Kakšne so trenutne razmere na trgu, so pred vami kakšni novi izzivi?

Področje tiskanja je doseglo neki višek, vrhunec, zdaj je zaradi digitalizacije panoga v upadanju. Po vseh ocenah, ki jih spremljamo, naj bi padalo še nekaj časa, potem naj bi se pa ustalilo, saj čisto brez papirja ne bo šlo. Pred nekaj leti smo uvedli digitalne interaktivne zaslone, ki so se izkazali za zelo priljubljene. Povsod, kjer imajo predavalnice, sejne sobe in podobne prostore, uvajajo digitalne zaslone.

V vaši panogi je stalno izobraževanje nujno. Kako poteka pri vas?

Zaposleni se morajo strokovno izobraževati pri blagovnih znamkah, za katere smo pooblaščeni in ki nam omogočajo izobraževanje. Drug del pa se nanaša na splošno izobraževanje glede poslovnih zadev. Vsi zaposleni poznajo BNI in sem jih tudi vedno vključeval v ta sistem. Osebna poslovna rast je prav tako nujna. Zaposleni so srce podjetja in samo zadovoljna ekipa lahko na dolgi rok prinese vrhunsko storitev, za katero si prizadevamo v podjetju. Nikoli ne bomo največji, si pa želimo biti dobri ali najboljši.

Kaj vas je pred 15 leti pritegnilo k članstvu v BNI?

Vrednote BNI se ujemajo z našimi vrednotami, ki nas vodijo pri poslovanju. Sodelovanje, gradnja odnosov, pripravljenost pomagati in biti odprt za nove ideje. In ko si enkrat v družbi podjetnikov, ki jih družijo enake vrednote, je odločitev samoumevna.

»Partnerji, ki jih pridobimo po priporočilih, so bolj zvesti in dolgoročni.«

Se spomnite prvega posla ali pomembne poslovne priložnosti, ki ste jo pridobili prek BNI?

Ravno prvega posla se ne spomnim, saj je BNI tek na dolge proge. Pri našem delu ni »velikih« poslov. So številni manjši in teh smo prek BNI dobili res veliko.

Spomnim se, recimo, da smo na podlagi priporočila sočlana začeli sodelovanje z eno večjih odvetniških družb na Gorenjskem. Eden naših večjih partnerjev je trgovska veriga s tehničnim blagom na območju Notranjske in Dolenjske. Sodelujemo tudi z zasebnimi centri na področju zobozdravstva in še in še. Pomembno je poudariti, da so partnerji, ki jih pridobimo po priporočilih, tudi bolj zvesti in dolgoročni, saj z vsemi še vedno sodelujemo.

Ključne besede organizacije BNI so sodelovanje, povezovanje in medsebojna pomoč. Kako so vtkane v vaše delovanje?

Kakšnih večjih sprememb pri nas nismo izvedli, saj so bile vrednote BNI tudi prej vodilo našega poslovanja. Vse te vrednote nas spremljajo skozi celotno naše delovanje, z leti pa smo jih samo razvijali. Vse našteto velja tudi za naše zaposlene, saj za nas ni zgolj fraza, da so zaposleni naše največje bogastvo.

»Vso energijo vlagamo v mreženje«

Danilo Devinar: »Običajen kupoprodajni odnos si prizadevamo nadgraditi v partnerskega. Za nas stranke niso le številke.« FOTO: Secop

Tudi po zaslugi BNI pridobivanje novih strank pri nas poteka predvem po priporočilih – od ust do ust.

Kakšen delež energije vaše podjetje usmerja v mreženje, v vzpostavljanje odnosov?

Praktično vso energijo vlagamo v mreženje. Narava našega dela je taka, da se več kot 90 % storitev izvaja na lokaciji stranke, kar samo po sebi pomeni, da so vzpostavljanje, gradnja in razvoj osebnih odnosov izredno pomembni, saj bi bilo brez tega poslovanje nemogoče.

Katere druge prednosti vam prinaša članstvo?

Ena od pomembnih prednosti članstva v BNI je stalna možnost izobraževanja, ki nam ga omogoča BNI. V delovanje v okviru organizacije BNI smo vključili vse naše zaposlene, ki tako lahko izkoristijo vse prednosti članstva.

Želite podjetniško rasti? Iščete nove, boljše stranke? BNI pomaga podjetnikom in podjetnicam do novih strank in strateških povezav, ki so ključne za podjetniško rast in preboje. Preberite intervju z mag. Jernejem Pircem, nacionalnim direktorjem BNI Adria, in spoznajte moč poslovnega mreženja, ki lahko tudi vam pomaga do izjemne podjetniške rasti.

Kako ste najprej videli tovrstno mreženje in kakšna so bila vaša pričakovanja?

Pričakovanja niso bila visoka, rekel bi, da sem bil bolj realist. Beseda »mreženje« pred 15 leti ni imela ravno pozitivnega prizvoka. Tisti čas je bil čas krize, tranzicije, privatizacije, afer ipd. Šele pozneje, veliko pozneje se je ta termin začel uveljavljati v družbi in prepričan sem, da je ravno BNI tu odigral veliko vlogo.

Kako bi na splošno ocenili pomen poslovnega mreženja pri nas v primerjavi s tistim pred 15 leti?

Kot sem dejal, ta beseda ni imela ravno pozitivnega pomena, prej nasprotno. Takšne in drugačne mreže in povezave so asociirale na podkupovanje, korupcijo, razne piramide ipd., tako da smo se, iskreno povedano, v začetku izogibali uporabi te besede.

Danes je to čisto drugače in je termin poslovno mreženje dodobra uveljavljen v poslovnem svetu. Lahko trdim, da je BNI z vsemi svojimi člani nedvomno ogromno prispeval k temu.

Bi članstvo v BNI priporočili tudi drugim podjetjem in zakaj?

Seveda bi, saj to tudi delamo. Zakaj? Vse, kar sem povedal, so lahko dobri razlogi za priključitev, a glavni je, da želim iskreno pomagati podjetnikom, da razvijejo svoj potencial in poslovanje v podpornem in pozitivnem okolju, kakršno je BNI.

