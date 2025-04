Peter Csanyi novi glavni izvršni direktor OTP banke

Na pobudo Sándorja Csáanyija je upravni odbor OTP banke, ki nastopa tudi pri nas, sprejel odločitev o ločitvi funkcij predsednika upravnega odbora in glavnega izvršnega direktorja madžarske banke. Po 33 letih opravljanja obeh funkcij bo Sándor Csányi svojo pot nadaljeval kot predsednik upravnega odbora OTP banke, medtem ko bo Péter Csányi, dosedanji namestnik glavnega izvršnega direktorja za digitalno poslovanje in član upravnega odbora OTP banke, prevzel vlogo glavnega izvršnega direktorja madžarske OTP banke.

Péter Csányi bo prevzel funkcijo 1. maja, še prej pa mora to odločitev odobriti tudi madžarska centralna banka. Sándor Csányi bo kot predsednik upravnega odbora sicer še naprej odgovoren za strateški razvoj Skupine OTP, vključno z opredeljevanjem strategij rasti in razvoja ter nadzorom imenovanja in razrešitve vodstvenih kadrov in direktorjev hčerinskih bank, so sporočili iz banke.