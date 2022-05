Petrol kljub zamrznitvi zvišal dobiček za šestino

V nadaljevanju preberite:

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih letos več kot podvojila prihodke od prodaje, ki so dosegli kar 1,94 milijarde evrov. Skok prodajnih prihodkov je posledica višjih cen pogonskih goriv in prevzema hrvaškega Croduxa. Četrtletni dobiček je 14 odstotkov višji kot v prvih treh mesecih lani in znaša 29,1 milijona evrov. Toda v rezultatih ni vključena izračuna škoda zaradi zamrznitve cen...