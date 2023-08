Plačilni promet bo v ponedeljek nemoteno deloval

Banke so se v sodelovanju z Bankartom in Banko Slovenije odločile, da bodo v ponedeljek, 14. avgusta, ko bo po odločitvi vlade dela prost dan, vsi plačilni sistemi delovali nemoteno. To velja za vsa domača in čezmejna plačila, poslovanje na bankomatih in plačevanje s karticami, kot tudi poslovanje spletnih in mobilnih rešitev posameznih bank.

Plačilni promet bo deloval normalno, kar ni običajno v dela prostih dnevih, ker je predvidenih kar nekaj izplačil plač v podjetjih in javnem sektorju, pa tudi veliko drugih plačil, ki so pomembna, nam je povedala direktorica Združenja bank Slovenije (ZBS) Stanislava Zadravec Caprirolo.

Vsi plačilni nalogi z valuto 14. avgust 2023 (tudi nalogi za nakazila plač) bodo poravnani kot na običajen delovni dan, kar pomeni, da bodo s tem datumom obremenjeni računi plačnikov, sredstva pa nakazana na račune prejemnikov plačil.

Nemoteno bo delovala tudi storitev Flik, ki omogoča takojšnje, brezplačno in enostavno pošiljanje denarja med bančnimi računi fizičnih oseb, ki so odprti pri bankah in hranilnicah v Sloveniji.

Banke brez provizij za dobrodelne namene

Banke so se tudi odločile, da ne bodo zaračunavale stroškov provizij pri nakazilih donacij humanitarnim organizacijam, nam je še povedala Zadravec Caprirolova. Banke na svojih spletnih straneh objavljajo tudi sezname organizacij, ki sicer doslej niso bile oproščene plačil, po novem pa so, kot so, denimo, gasilska društva, če zbirajo sredstva za pomoč.

Bančni sektor je po njenih besedah pripravljen na hiter odziv na posledice ujme, za nudenje odlogov posojil in začasno likvidnostno podporo, ko bo narejena ocena razmer, pa bo bolj znano, kakšni bodo še potrebni sistemski ukrepi. »Vsak, ki kaj potrebuje, naj se zglasi na banko ali za odlog posojila ali likvidnostno podporo. Banke so pripravljene na pospešitev postopkov in ugodnejše pogoje od normalnih, kolikor bo to mogoče.«