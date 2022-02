Plin dražijo tudi izredno skromne zaloge

Cene plina v Evropi so se zadnje dni nekoliko umirile, a so še vedno šritikrat višje kot v tem času lani. Ob tem pa je Evropa v poletnih mesecih precej manj napolnila skladišča, kot običajno. Je tudi to razlog izredno visokih cen? Lahko pred koncem zime začne plina tudi primanjkovati?