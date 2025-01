V nadaljevanju preberte:

Velike trgovinske verige z akcijami in popusti drobijo male trgovce. Na podeželju vsak teden ugasne kakšna trgovina, celotna geografska področja ostajajo brez možnosti lokalnega nakupa osnovnih dobrin, denimo kruha in mleka. Na podeželju so svoje enote zaprle banke, sledilo je zapiranje pošt, zdaj tudi trgovin.