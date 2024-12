Prestižne znamke se podajajo na polje kriptoplačil

V nadaljevanju preberite:

Naraščajoča vrednost bitcoina je pritegnila pozornost vrhunskih modnih znamk in trgovcev na drobno. Zanima jih seveda, kako se približati novim bogatašem in jih spremeniti v svoje čim bolj zveste stranke. Še posebej je pomembno razširiti trg v časih, ko prodaja prestiža upada.

Do pred kratkim je plačevanje s kriptovalutami omogočala peščica luksuznih znamk, med njimi LVMH, ki ima v lasti znamki ur Hublot in Tag Heuer, ali pa modni znamki Gucci in Balenciaga.

V zadnjih tednih pa je prestižna francoska luksuzna veleblagovnica Printemps objavila, da se povezuje z največjo svetovno kriptoborzo Binance in francoskim finančnim tehnološkim podjetjem Lyzi, da bi v svojih trgovinah v Franciji začela sprejemati plačila v kriptovalutah – najprej bitcoin in ethereum.