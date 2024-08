Po nova poslovna sodelovanja v Avstrijo, na Poljsko in Kitajsko

Aktivnosti organizira javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju s partnerji.

Gospodarska delegacija na Poljsko

Podjetja s področij predelovalne, prehrambne industrije, logistike in IT ste vabljena k udeležbi v gospodarski delegaciji v Varšavo in Katovice, ki bo od 30. septembra do 3. oktobra 2024. Varšava je gospodarsko in politično središče Poljske, Katovice pa so razglašene za evropsko mesto znanosti s perspektivnimi sektorji medicine, informacijskih tehnologij, infrastrukture in gradbeništva, obnovljivih virov energije ter zdravstva in farmacije. Z udeležbo v gospodarski delegaciji boste v okviru Poljsko-slovenskega poslovnega foruma, b2b sestankov, mreženja in obiska Posebne gospodarske cone Katovice imeli priložnost spoznati poljska podjetja in poslovne priložnosti, ki jih ponuja poljski trg. Prijave za udeležbo v delegaciji sprejemajo do 6. septembra 2024.

Poslovna delegacija na Mednarodnem forumu strojništva v Avstriji

Mednarodni forum strojništva na Dunaju, ki bo od 8. do 10. oktobra 2024, povezuje podjetja in strokovnjake iz več kot 80 držav in pričakuje več kot 1000 udeležencev. V okviru številnih predavanj, panelov in b2b sestankov boste lahko izkoristili priložnosti za povezovanje z avstrijskimi in mednarodnimi podjetji v industriji. Glavne teme foruma so: konkurenčna proizvodnja v globalnem svetu, tehnologije, ki oblikujejo tovarne prihodnosti, razogljičenje proizvodnje, industrijska umetna inteligenca, industrijski AR/VR, 3D-tiskanje, avtomatizacija in robotizacija, evropski zakon o dobavnih verigah itd. V okviru poslovne delegacije je predviden tudi ogled podjetja Starlinger ali obisk industrijskega sejma MSV v Brnu. Udeležba je brezplačna, prijave sprejemajo do 30. avgusta 2024.

Dnevi dobaviteljev avtomobilske industrije

Slovenija v avtomobilskem svetu slovi po izjemnem potencialu v inovacijah, visoki kakovosti in zanesljivosti izdelkov, kar jo uvršča med vodilne destinacije za razvoj in proizvodnjo naprednih avtomobilskih tehnologij. Zaradi potenciala slovenske avtomobilske panoge želijo kitajski avtomobilski proizvajalci pridobiti globlji vpogled v delovanje panoge in raziskati možnosti za dolgoročno sodelovanje. Na dnevih dobaviteljev avtomobilske industrije, ki bodo od 7. do 10. oktobra 2024 v Ljubljani, boste podjetja imela priložnost predstaviti svoja znanja, dosežke in inovacije predstavnikom kitajske avtomobilske industrije. Svojo udeležbo na dogodku lahko potrdite do 31. avgusta 2024.

CIIE – China International Import Expo v Šanghaju, Kitajska

China International Import Expo, ki bo od 5. do 10. novembra 2024, je politično-sejemsko-gospodarski dogodek, namenjen predstavitvi izdelkov široke potrošnje in visokih tehnologij. Letos bo že sedmič zapored. Podjetja, ki delujete na področjih avtomobilske industrije, inteligentne industrije in informacijskih tehnologij, ste vabljena k posredovanju interesa za udeležbo v skupinski sejemski predstavitvi na omenjenem sejmu. Javna agencija SPIRIT Slovenija bo financirala stroške najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov, vpisa razstavljavcev v sejemski katalog in postavitve razstavnega prostora. Stroške prevoza eksponatov in druge stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama. Vaš interes za udeležbo v skupinski predstavitvi lahko posredujete do 30. avgusta 2024. V primeru zadostnega interesa slovenskih podjeti, bo agencija organizirala izvedbo skupinske predstavitve na dogodku.

Gospodarska delegacija v provinci Džejang in Džangsu, Kitajska

Od 9. do 17. novembra 2024 se lahko visokotehnološka in inovativna podjetja s področja »zdravja in počutja« (farmacevtska industrija, medicinska oprema, diagnostične zdraviliške dejavnosti ipd.), ki vas zanima poslovanje na kitajskem trgu, udeležite gospodarske delegacije v Ningbo, Šaošing, Sudžov in Nandžing na Kitajskem. V okviru gospodarske delegacije se boste srečali s predstavniki kitajskih podjetij, industrijskih parkov in investicijskih institucij s področja biofarmacevtike, medicinske opreme in bioloških cepiv, ki so zainteresirani za sodelovanje s Slovenijo. Gospodarske delegacije se lahko udeleži največ 10 podjetij, iz vsakega podjetja je predvidena udeležba dveh predstavnikov (inženir, marketing). Stroške nastanitve, prehrane in organizacijske stroške na Kitajskem bo v celoti financiral Center za inovacijsko in raziskovalno sodelovanje med Kitajsko in državami Centralne in Vzhodne Evrope. Zainteresirana podjetja se lahko prijavite do 30. septembra 2024.

Skupinske predstavitve na sejmih v tujini

Sejemski nastopi omogočajo predstavitev izdelkov, storitev in rešitev potencialnim poslovnim partnerjem, pridobitev novih poslovnih kontaktov in spoznavanje tujega trga.

SPIRIT Slovenija, javna agencija, tudi s skupinskimi sejemskimi nastopi spodbuja učinkovitejše poslovanje podjetij v tujini, zato vabi podjetja, da jim do 6. septembra 2024 posredujete interes za udeležbo v skupinski predstavitvi na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2025 in prvem četrtletju leta 2026. Letos agencija organizira skupinske predstavitve na sejmih Arab Health, Eurosatory, Eurobike, GITEX Global in Electronica, program za prihodnji leti pa bo oblikovan na podlagi prejetega interesa podjetij.

V okviru skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini agencija organizira sejemsko predstavitev in krije stroške najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpisa razstavljavcev v sejemski katalog.

»Na sejmu smo bili zadnji dve leti kot samostojni razstavljavci, tokrat pa nastopamo skupaj s slovenskimi podjetji. Skupna udeležba je zagotovo pozitivna sprememba z vidika izpostavljenosti naše blagovne znamke, saj je razstavni prostor umeščen na odlično lokacijo z večjim številom obiskovalcev. Glavni cilj naše udeležbe je vzpostavitev novih kontaktov z distributerji na tujih trgih in krepitev odnosov z obstoječimi. Prav tako je sejem odlična priložnost, da javnosti predstavimo nove izdelke, ki smo jih pridno razvijali v preteklem letu.« DBDtools, d. o. o., sorazstavljavec na sejmu Eurobike 2024

Finančne spodbude za individualne sejemske nastope

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v letih 2024–2028 je sofinanciranje predstavitve izdelkov in/ali storitev mikro, malih in srednje velikih podjetij na mednarodnih sejmih v letih 2024–2028.

Intenzivnost pomoči za mednarodne sejme je 50 % skupnih upravičenih stroškov, kamor spadajo stroški najema razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini, postavitve in ureditve razstavnega prostora, tehničnih priključkov, upravljanja razstavnega prostora in sejemske opreme. Maksimalno priznan pavšalni znesek po tem javnem razpisu je 18.043,00 EUR, pavšalni znesek je odvisen od velikosti najetega razstavnega prostora na izbranem sejmu. Prvi rok za oddajo vlog je 4. september 2024. Več o javnem razpisu.

Več informacij o storitvah javne agencije SPIRIT Slovenija za slovenske izvoznike je na voljo na spletnem portalu www.izvoznookno.si.

