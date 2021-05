Podpisana pogodba za gradnjo drugega tira

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Družba 2TDK je danes v Dekanih z izbranim izvajalcem, konzorcijem družb Kolektor CPG, Yapı Merkezi in Özaltin, podpisala pogodbo za glavna gradbena dela na drugem tiru železniške proge Divača–Koper na odseku Divača–Črni Kal. Vrednost pogodbenih del je 403,6 milijona evrov brez DDV so sporočili iz 2TDK. To pomeni, da se gradnja drugega tira lahko začne 27-kilometrski drugi tir Divača–Koper bo tudi najdaljši železniški odsek v Sloveniji, ki bo dovoljeval hitrost 160 kilometrov na uro, primerljivo s hitrostmi sodobnih evropskih železnic. Tako bo to najdaljši odsek slovenskih železnic, ki bo več kot konkurenčen avtocestnemu transportu, tako potniškemu kot tovornemu. Ob predsedovanju Uniji bo z učinkovito izvedbo projekta Drugi tir, kot jo je zastavila družba 2TDK, lahko predstavljala dober primer države, ki učinkovito izvaja evropske strateške cilje.Po podpisu pogodbe je generalni direktor družbe 2TDKskupaj s predstavniki izvajalca in v družbi ministra za infrastrukturo,, zagnal stroje in začel gradnjo drugega tira.