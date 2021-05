Začenja se gradbeni projekt desetletja

V nadaljevanju preberite:

Danes je za slovensko logistiko pomemben dan. Kolektor CPG, Yapı Merkezi in Özaltin začenjajo dolgo pričakovano gradnjo nove železniške proge med Divačo in Koprom. Projekt je vreden 997 milijona evrov, po napovedih prvega moža državnega podjetja 2TDK Pavleta Hevke pa naj bi bila proga zgrajena leta 2026. Infrastrukturni projekt desetletja simbolno ponazarja prizadevanja za prestop države v infrastrukturno sodobneje razvito družbo. Slovenskim gradbenikom bodo pri tej nalogi pomagali turški gradbinci Kako pomemben dogodek je to za slovensko logistiko in razvoj slovenskega gospodarstva, smo vprašali nekaj tistih, ki jim nova proga prinaša največ, in sicer direktorja Slovenskih železnic, predsednika uprave Luke Koper,, predsednika Zveze pomorsko-prometnih agencij Slovenije, županain sindikalista