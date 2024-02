Podražitve hrane podaljšujejo agonijo dostavljalcev hrane

V nadaljevanju preberite:

Skok cen hrane je prizadel tudi dostavljalce hrane, ki si še vedno niso opomogli od padca po epidemiji. Družbe si nabirajo globoke izgube, čeprav se s konsolidacijo obseg poslov povečuje. Dodatno težavo jim povzročajo naraščajoče cene hrane, saj se stranke manj odločajo za naročila. Tudi lastnika Wolta in Glova sta lansko leto končala z veliko izgubo. Kdo so postali lastniki dveh dostavljalcev v Slovenijii? Kako poslujejo globalne verige dostavljalcev hrane? Kakšni so načrti?