Podvojitev dobička v enem letu

INFOGRAFIKA: Delo

Družbeno omrežje Facebook je v prvem četrtletju zabeležilo 9,5 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 94 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Dobiček na delnico je znašal 3,30 dolarja, medtem ko so analitiki napovedovali, da se bo ustavil pri 2,37 dolarja za delnico.Rast dobička v podjetju pripisujejo predvsem dražjemu oglaševanju. Prihodki od prodaje so se v prvem četrtletju okrepili za 48 odstotkov na 26,17 milijarde dolarjev. Od prikazovanja oglasov na njihovem družbenem omrežju je Facebook zbral 25,44 milijarde dolarjev, kar je 46 odstotkov več kot lani.V podjetju so pojasnili, da se je na letni ravni povprečna cena oglasa podražila za 30 odstotkov, število oglasov pa je zraslo za 12 odstotkov.Število dnevnih aktivnih uporabnikov je marca povprečno zraslo za osem odstotkov na 1,88 milijarde, število mesečnih uporabnikov pa se je znižalo za 10 odstotkov na 2,85 milijarde.»Za nami je močno četrtletje, v katerem smo ljudem pomagali ostati v stiku, podjetjem pa zrasti,« je ocenil ustanovitelj in izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg. Dodal je, da bo podjetje še naprej vlagalo v nove storitve za boljšo izkušnjo uporabnikov.