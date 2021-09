Pomanjkanje čipov bo avtomobiliste stalo 179 milijard evrov

V pripevku preberite:

Ameriška analitična družba Alix Partners je pripravila najnovejšo v seriji ocen, koliko bo pomanjkanje polprevodnikov letos stalo svetovno avtomobilsko industrijo. Če so še v začetku leta govorili o nekaj deset milijardah evrov, spomladi to dvignili na 93 milijard, je zdaj ocena narasla na 179 milijard evrov. Težave se tudi v Evropi še kar nadaljujejo. Nedavno je zmanjšanje proizvodnje v centralni tovarni v Wolfsburgu znova napovedal največji evropski koncern Volkswagen, proizvajali naj bi le v eni izmeni. V tednu, ki se končuje, so bile zaradi pomanjkanja polprevodnikov ustavljene vse evropske Renaultove tovarne, tudi Revoz.