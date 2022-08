Pomanjkanje materialov kljub izboljšanju še pesti nemško industrijo

Skoraj tri četrtine (73,3 odstotka) nemških industrijskih podjetij je julija poročalo o pomanjkanju materialov, je pokazala najnovejša raziskava münchenskega inštituta Ifo. To je sicer najmanj po letošnjem februarju, a težave v oskrbi z materiali in sestavnimi deli še vedno močno pestijo najmočnejše evropsko gospodarstvo.

»Tudi v prihodnjih mesecih ni videti znakov izrazitega okrevanja pri oskrbi z bistvenimi materiali in sestavnimi deli,« je rezultate komentiral vodja raziskav pri Ifu Klaus Wohlrabe. Posebej je izpostavil pomanjkanje elektronskih komponent in nadaljevanje zamaškov v globalnih logističnih verigah, še posebej v pomorski logistiki.

Ob tem na inštitutu opozarjajo, da so razmere kritične predvsem v osrednjih panogah nemške predelovalne industrije, kot so elektrotehnična, strojna in avtomobilska, kjer delež podjetij, ki se spopadajo s težavami v oskrbnih verigah, dosega ali presega 90 odstotkov.

Boljše so razmere v papirni, kemijski, lesnopredelovalni, pohištveni in kovinski panogi. Vidno so se izboljšale tudi razmere v panogi oblačil.

Težave v oskrbi z materiali in sestavnimi deli se po Evropi in svetu vlečejo že od lani, razlog zanje pa je predvsem nenadno močno pokoronsko okrevanje, ki mu ponudbena stran in logistična panoga nista mogli slediti.

Dodatno razmere zaostrujejo še občasna popolna zaprtja javnega življenja v pomembnih gospodarskih in logističnih središčih na Kitajskem, od februarja letos pa tudi napad Rusije na Ukrajino in njegove posledice.

Trgovina na drobno nominalno upadla

Prihodki v trgovini na drobno so bili junija v Nemčiji realno za 1,6 odstotka nižji kot maja, medletno pa je bil padec z 8,8 odstotka največji od začetka časovne vrste teh podatkov v letu 1984. K velikemu realnemu padcu močno prispeva inflacija, saj je bil nominalni padec le 0,5- oziroma 0,8-odstoten, je objavil statistični urad Destatis.

»Razlika med nominalnimi in realnimi primerjavami spet odraža visoko rast cen v trgovini na drobno, ki močno vpliva na razpoloženje potrošnikov,« so ob objavi sezonsko prilagojenih podatkov zapisali v Destatisu.

Po močnem padcu v začetku leta si je nemška trgovina na drobno najprej nekoliko opomogla, od marca naprej pa se prihodki spet znižujejo. Junijski padec je bil pričakovan, a je kljub temu presegel napovedi analitikov.

Prihodki v trgovini z živili so junija glede na maj realno padli za 1,6 odstotka, medletno pa za 7,2 odstotka. Preračunano na stalne cene je bil obseg prihodkov na najnižji ravni po juniju 2016. V Destatisu so ob tem zapisali, da je padec najverjetneje v največji meri posledica visoke rasti cen, saj so se živila junija medletno podražila za 11,9 odstotka.

Občutno padajo tudi prihodki v trgovini z neživilskimi izdelki, v spletni trgovini in kataloški prodaji je bil medletni padec s 15,1 odstotka največji po letu 1994.

Nemška letališča z manj prevoza blaga

Nemški letalski promet si je v prvi polovici letošnjega leta po rekordno nizkih številkah, ki jih je beležil med pandemijo covida-19, opomogel, pri čemer pa predcovidnih številk še ni dosegel. Podatki nemškega statističnega urada kažejo, da se je na letni ravni močno povečalo število potnikov, se je pa zmanjšal obseg prevoza blaga.

Na glavnih nemških letališčih so med januarjem in junijem našteli 64,4 milijona potnikov, kar je štirikrat toliko kot v prvi polovici lanskega leta. Številka še vedno ostaja za tretjino nižja od tiste iz leta 2019, pred izbruhom pandemije, je v petek objavljeno poročilo povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Podatki statističnega urada so razkrili tudi, da je čez 23 največjih nemških letališčih samo junija potovalo 16,3 milijona potnikov, kar je 215,1 odstotka več kot junija 2021, vendar pa tudi ta številka ne dosega tiste iz leta 2019.

Težave pa se pojavljajo pri letalskem prevozu blaga, predvsem zaradi omejitev v zračnem prostoru, ki jih je povzročila ruska invazija na Ukrajino, in covidnih zaprtij na Kitajskem, je navedla dpa.

Obseg v Nemčiji pripravljenega zračnega tovora se je tako v prvi polovici letošnjega leta na letni ravni zmanjšal za 3,4 odstotka na 2,5 milijona ton. Za razliko od števila potnikov pa to vendarle predstavlja 7,6-odstotno rast glede na predcovidne ravni. STA