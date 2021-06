Poslanci ta teden o pomoči podjetjem

Konec ukrepov PKP

Države potrebujejo reforme

Turistično-gostinska zbornica, turistične agencije, turistični vodniki, hotelirji, Fraport Slovenija in številni drugi v zadnjih dneh s pozivi poslancem poskušajo doseči spremembe interventnega zakona o pomoči gospodarstvu in turizmu, kaže baza lobističnih stikov Erar. Parlamentarni odbor za gospodarstvo bo predlog zakona obravnaval v četrtek.Danes bo o interventnem zakonu razpravljal upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. V tem so, tako kot v številnih drugih predvsem turističnih združenjih, kritični do predloga zakona, ki predvideva za 243,55 milijona evrov ukrepov, 192,2 milijona evrov za nove bone v turizmu, gostinstvu, športu in kulturi. Predlog zakona predvideva še sofinanciranje regresa v epidemiji najbolj prizadetim dejavnostim, podaljšanje sofinanciranja zaposlenih na skrajšanem delovnem času za tri mesece ter pomoč filmski industriji, industriji srečanj in žičničarjem. V parlamentarni obravnavi bi poslanci interventni zakon lahko še spremenili.Združenje turističnih agencij Slovenije, Združenje hotelirjev Slovenije in Fraport Slovenija so pozvali vlado k dopolnitvi zakona s tremi ukrepi, in sicer z enkratno pomočjo turističnim podjetjem s 65- ali večodstotnim padcem prihodkov, podaljšanjem ukrepa subvencioniranja čakanja na delo deležnikom v turizmu do konca leta, zavzemajo pa se tudi za temeljni dohodek za enoosebne družbe iz turizma v višini 1100 evrov bruto do konca leta.Jutri je zadnji dan veljavnosti nekaterih finančno najobsežnejših protikoronskih ukrepov za pomoč gospodarstvu. Iztekajo se financiranje čakanja na delo, sofinanciranje dela fiksnih stroškov, izplačevanje mesečnega temeljnega dohodka samozaposlenim in drugim upravičenim, financiranje nadomestil zaposlenim zaradi karantene ali višje sile ter jamstvena shema, ki je v veliki večini ostala neizkoriščena. Le še do jutri lahko zavezanci za davek vlagajo tudi vloge za odlog plačila oziroma obročno plačilo davčnih obveznosti v skladu s protikoronskimi zakoni.Poleg ukrepov, ki jih predvideva interventni zakon, bodo letos veljali še lanski turistični boni ter subvencioniranje minimalne plače, ki bo v drugi polovici leta nekoliko nižje kot v prvi.Na münchenskem inštitutu za gospodarske raziskave Ifo pa so včeraj opozorili, da morajo države članice EU, ki jih je kriza zaradi koronavirusa najbolj prizadela, za spodbudo gospodarstva hitro ukrepati z izvedbo gospodarskih reform. Poleg tega morajo države imeti pod nadzorom svoje dolgove, je poudaril predsednik Ifa