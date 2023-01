Poslovni prostori Pošte Slovenije v Celju

Javno povabilo k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup poslovne stavbe v Celju, Krekov trg 9.

Zbiranje ponudb poteka na spletnem portalu NAI ponudba, od 13. januarja do 13. februarja 2023.

Razpisna dokumentacija za pripravo ponudb je dostopna na spletnem portalu NAI ponudba, na spletnem naslovu drazbe.significa.si, več o nepremičnini pa najdete tukaj.

Poslovna stavba z dvoriščem s parkirnimi prostori je namenjena poslovni dejavnosti, javnim službam, pa tudi bivanju. Dostop do stavbe je mogoč peš ali z vozili z Mariborske ceste ali iz Cankarjeve ulice. V neposredni bližini so tudi glavna železniška in avtobusna postaja Celje, parkirna hiša in več plačljivih parkirišč.

Naročnik objave: Pošta Slovenije d. o. o.