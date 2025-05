Potniški terminal, ki spominja na ladjo

Koper je 20 let po prihodu prve potniške ladje včeraj dobil novo stavbo za sprejem vse večjega števila potnikov s turističnih potniških ladij. Luka Koper je s tem bistveno polepšala in uredila svoj potniški terminal, koprski turizem pa je bogatejši za pomemben in dragocen infrastrukturni objekt. Prvič ga bodo preizkusili potniki z ladje Marella Explorer, ki bo priplula v Koper 7. junija.

V nadstropju bo kavarna z najlepšim razgledom v Kopru. Foto Jakob Bužan

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je poudarila, da je nova pridobitev koprskega turizma in Luke Koper simbol sodelovanja, povezovanja in napredka. »Terminal je del sodobne prometne infrastrukture in bo krepil vlogo Slovenije kot pomorske države z mednarodnim dosegom ter utrjeval pomen pristanišča za širše zaledje onkraj naših meja. Koper namreč ni le močno in sodobno tovorno pristanišče, temveč se v zadnjih letih vse bolj uveljavlja tudi kot pomembno pristanišče za potniške ladje. Ena njegovih ključnih prednosti je lega tik ob mestnem jedru, ki omogoča potnikom hiter in enostaven dostop do lokalne kulture ter prispeva k živahnemu utripu mesta ob prihodu križark.«

Odprli potniški terminal za turiste z velikih potniških ladij.

Pred 20 leti si ob prihodu prve potniške ladje v Koper nihče ni drznil niti sanjati, kako daleč lahko pridemo. »Danes pa je to vizija, ki jo živimo. Ni le velik korak na področju infrastrukture, temveč tudi v izkušnji, ki jo ponujamo obiskovalcem mesta in države,« je dejala predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan, ki je omenila, da so objekt za sprejem potnikov zgradili na pilotih in temeljih nekdanjega skladišča državnih rezerv, ki so ga porušili že pred več kot 15 leti.

V Koper je doslej priplulo več kot milijon potnikov (do konca leta jih bo že več kot 1,25 milijona). Lani so jih ladje pripeljale 125.000, letos jih bo le kakšnih tisoč manj. Ker promet ni pretirano velik, mesta ne obremenjuje preveč, kot se to dogaja v razvitejših turističnih krajih po svetu. Ob prihodu v slovensko pristanišče pa se potniki razkropijo na različne in številne cilje, ki jih potnikom z ladij ponuja slovenski turizem.

Novi sprejemni objekt potniškega terminala je zasnoval arhitekt Marko Apollonio. Stal je 3,3 milijona brez DDV. Foto Jakob Bužan

Doslej so vse goste sprejemali v nič kaj uglednem niti ne primernem šotoru. Zdaj so zgradili večnamenski objekt po zamislih arhitekta Marka Apollonia iz biroja AA Kultura. Objekt je trikotne oblike, ima nekaj več kot 1000 kvadratnih metrov površine in predstavlja prijazen prehod med mestom in pristaniščem. V pritličju so pisarne za carino, policijo in za šest zaposlenih luškega potniškega terminala kot tudi prostor za turistične informacije koprske turistične organizacije ter sanitarije. V večji sprejemni dvorani (ki jo lahko uporabijo tudi za dogodke) so nameščene štiri naprave za rentgenski nadzor potnikov, ko se bodo iz mesta vračali na ladjo. V nadstropju pa bodo odprli kavarno s pokrito teraso in manjšo sejno dvorano. Kavarna bo odprta tudi za zunanje goste in meščane. Tako iz kavarne kot iz protokolarne dvorane in z obeh teras pa se ponuja eden najlepših razgledov na ladje in utrip v pristanišču.

Smiselno zaokroženo področje

Marko Apollonio je povedal, da je objekt zasnoval kot ladjo, ker je takšno obliko narekoval tudi razpoložljivi prostor. Zgrajen je iz montažnih elementov. Notranje stene so lesene iz križno lepljenih lesenih plošč, nosilna struktura je jeklena, veliko površin je steklenih. Zunanjost je odeta v sodobne (aluminijaste) kompozitne plošče​ alucobond, vmes je izdatna izolacija. Velik del južne stene tvori visok viseči ali navpični vrt, iz katerega rastejo značilne sredozemske okrasne rastline (oleandri, rožmarin, sivka ...). Očitno bo morala Luka Koper okrepiti nadzor nad tem vrtom, saj so z njegove stene posamezni tatinsko razpoloženi brezvestneži že prvega dne pobrali kakih pet odstotkov sadik, misleč, da je stena namenjena brezplačni preskrbi z okrasnimi grmovnicami in rastlinjem. Kar seveda ni. Objekt je sicer smiselno zaokrožil prehodno območje med mestnim jedrom in potniškim terminalom.

Potniki s križark bodo odslej prišli v vsaj na videz veliko bolj urejeno pristanišče. Foto Jakob Bužan

Zunanjost stavbe je podobna ladji iz sodobnih materialov, ki kljubujejo koroziji in imajo dolgo življenjsko dobo, notranjost pa je iz vidnega smrekovega lesa, ki malce spominja na leseno ladjo iz prejšnjega stoletja. Stavbo so v sedmih mesecih zgradili delavci koprskega podjetja Makro 5 Gradnje. Če so bili potniki doslej zadovoljni z obiskom v Kopru, bodo odslej še toliko bolj, je prepričana ministrica Alenka Bratušek.

Nevenka Kržan je dodala, da je ta objekt simbol njihove predanosti, poguma in vizije za prihodnost. Potniški turizem za Luko finančno ni tako zanimiv kot za lokalni ali slovenski turizem, vendar zanj skrbijo v duhu družbene odgovornosti. Nekaj manj kot štiri milijone evrov vredna naložba je sicer za Luko manj pomembna v investicijskem paketu prihodnjih petih let, ko namerava Luka investirati skoraj 900 milijonov evrov. Najpomembnejša naložba je širitev in podaljšanje prvega pomola za kontejnerje, ki bo dograjen konec leta 2027, in samo za pomol (brez zalednih skladišč) bodo namenili približno 180 milijonov evrov. Kmalu bodo za ta pomol začeli zabijati pilote v morsko dno. Gradijo tudi skladišče 54 za jeklene kolute, privez 12 za generalne tovore in tudi ro-ro ladje. Gradijo sončne elektrarne in gasilski dom. V prihodnjih 14 dneh naj bi oddali gradnjo nove garažne hiše za skoraj 12.000 avtov, to bodo gradili dve leti in pol. Že prihodnje leto pa bodo začeli graditi električno omrežje, kajti Eles že gradi daljnovod do nove transformatorske postaje. Del pomolov (potniški in kontejnerski terminal) naj bi elektrificirali leta 2029.