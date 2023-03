Katere letalske povezave bo subvencionirala država

Država bo predvidoma 24. marca objavila razpis za subvencioniranje letalskih destinacij, na katerega se bodo lahko prijavili letalski prevozniki. Subvencije bodo prednostno na voljo za lete iz vseh slovenskih letališč na Dunaj, v Kopenhagen, Atene, Madrid, Amsterdam, Helsinke, Bruselj (letališče Charleroi), Skopje, Prago in Berlin.

Tako predvideva program za večjo letalsko povezljivost, ki sta ga predstavila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in minister za gospodarstvo Matjaž Han. Država bo subvencionirala do 50 odstotkov letališče pristojbine, s čimer bodo te pristojbine tudi na ljubljanskem letališču cenejše kot na ostalih letališčih, ki so jih analizirali, je povedala Alenka Bratušek. Za subvencije bodo namenili 5,6 milijona letno v prihodnjih treh letih oziorma 16,8 milijona evrov skupaj.

Če denar za lete na destinacije s prednostnega seznama ne bo porabljen, bodo subvencije mogoče za lete v Rim, Stockholm, Oslo, Barcelono, Lizbono, Prištino in Pariz (letališče Orly). Če denar ne bo porabljen niti za te linije, bo mogoče za subvencijo kandidirate za vse destinacije v Evropski uniji, na Norveškem, Islandiji in Balkanu, je povedala Bratuškova.

Soglasje k tej državni pomoči mora dati še Evropska komisija. Bratuškova to pričakuje ta mesec, tako da bi razpis, ki bo odprt 30 dni, objavili 24. marca. S tem ukrepom tako država ne bo ulovila začetka poletne sezone, kar je bil prvotni cilj ministrstva. Kdaj lahko pričakujemo, da se bo ukrep udejanjil v novih povezavah ali večjemu številu letov? Upamo, da čim prej, je pa to odvisno od prevoznikov, je dejala ministrica. Želeli bi, da bi bil ukrep hitreje pripravljen, a je svoj čas zahtevala priprava zakona in pridobitev soglasja Bruslja, je še dodala.

Slabo okrevanje ljubljanskega letališča

»Program je narejen v tesnem sodelovanju obeh ministrstev. Okrevanje letalskega prometa v Sloveniji po covidu je slabo, tu sta se združili dve stvari: pandemija in propad Adrie – in učinki teh dveh slabih stvari so za našo državo slabi. Po podatkih je okrevanje letalstva pri nas najslabše v EU, po številu letov smo bili namreč konec leta 2022 na 68 odstotkih iz leta 2019, po številu potnikov na 56 odstotkih, kar pomeni 44 odstotkov odstotkov manj. Tako kot tudi po številu letalskih povezav, kjer je Slovenija doživela največji padec med vsemi primerljivi letališči, to je kar 56 odstotkov. To slabo stanje vpliva na slovensko gospodarstvo. Zato smo se lotili reševanja, imenovali medresorsko delovno skupino, ki je trdo delala. Reševanja smo se lotili v dveh korakih: s tem programom in z možnostjo o ustanovitvi novega letalskega prevoznika,« je uvodoma povedala Alenka Bratušek.

Glede morebitne ustanovitve novega letalskega prevoznika, sta Bratuškova in Han povedala, da pripravljajo poglobljeno analizo, nato pa bo o tem ukrepu odločila vlada.

Matjaž Han je povedal, da »brez večje letalske povezljivosti ne more biti dobro izvoznega in konkurenčnega gospodarstva ter tudi turističnega obiska. Naše gospodarstvo, vključno s turizmom, je odvisno od izvoza. Ko sem prebral podatke s Sursa, me je en pozitivno presenetil, razlika med lani in letos v izvozu zunaj Evrope je bila letos za 84 odstotkov več izvoza. Trend želimo nadaljevati in potrebujemo infrastrukturo, torej letalsko povezavo, ena od glavnih pomoči je tudi letalska povezava.«

Pandemija je vsepovsod po svetu prizadela letalski prevoz, mi pa smo zgubili tudi Adrio, zato je naše ministrstvo takoj pristopilo k podpori letalske povezljivosti, s tako imenovanim subvencioniranjem določenih letalskih linij, mislim, da smo na varni strani, da bo EU dovolila, da program izvedemo, je dejal Han.

V zadnjih dveh letih smo izvedli dva javna razpisa, v katerih smo podprli 11 letalskih družb, ki so opravile 2600 letov in prepeljale 121.000 potnikov, a to je neki začasen ukrep, poiskati moramo drugo, še pomembnejšo rešitev. »Skupaj bomo pripravili vladno dokumentacijo, program o možnosti vzpostavitve novega letalskega prevoznika, potem se bomo skupaj z vlado določili, kako naprej, zato je pomembno, da smo vsi zelo aktivni, da sodelujemo, na tak način omogočamo boljšo povezljivost.« Povezave so razdelili na dva dela: direktne in povezave s prometnimi vozlišči za druge povezave. Strokovnjaki so najprej naredili analize, katere so najboljše destinacije za nadaljnje povezave.

»Pomembno je, da se povežemo z Zahodnim Balkanom, zato sem vesel, da je Skopje v tej prvi povezavi, ker so bile tudi nekdaj te povezave najbolj uspešne. Lahko bi našteval, katere države so za nas najpomembnejše za gospodarstvo, denimo Nemčija, Avstrija, pa tudi države tako imenovane regije Dutch ter Francija in Italija pa tudi ZDA. Verjamem, da se bodo prevozniki na razpis prijavili,« je dejal Han.

Razpis za koncesionarja na mariborskem letališču podaljšan še za dva tedna

Ministrstvo za infrastrukturo je razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev obratovanja na mariborskem letališču, ki se s podaljšanim rokom izteka danes, podaljšalo še za dva tedna, in sicer do 25. marca, je povedala ministrica Alenka Bratušek. Kot je znova poudarila Bratušek, ima omenjeno mednarodno letališče, za kar licence ni tako enostavno dobiti, zelo veliko neizkoriščenih možnosti, zato še vedo upajo in verjamejo, da jim bo uspelo najti korektnega partnerja, ki bo vedel, kaj z njim v prihodnje početi.