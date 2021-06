Pri posojilih in zavarovanjih vse bolj pomembna okoljska merila

V nadaljevanju preberite še:

Ko beseda nanese na zeleni prehod gospodarstva in trajnostni razvoj, vsi večinoma pomislijo, da to zadeva le težko industrijo, ki v zrak pošilja »umazane« izpuhe. A ta prehod zadeva tudi druge dejavnosti, kot so finančne institucije, ki se prav tako vse bolj usmerjajo v zelene posle. Kaj to pomeni za najemanje posojil in sklepanje zavarvanj? Kateri posli bodo kmalu nezaželeni? Bo zavarovanje bolj ekološlih vozil cenejše?